Tomy Kotty 5 mesiacov po KAUZE s Ráchel: Tí, čo mu NAKLADALI, to budú musieť OBHÁJIŤ!

Tomy Kotty sa rozhodol prehovoril o kauze, ktorá je s ním spájaná, počas živého vysielania na sociálnej sieti Instagram. (Zdroj: Instagram T.K./Tv Markíza)

Tomy Kotty sa na adresu svojej bývalej priateľky Ráchel Karnížovej rozrozprával v pondelkovom nočnom LIVE vysielaní na sociálnej sieti Instagram. Reagoval tak na mnoho otázok, ktoré mu kládli jeho sledovatelia. Potvrdil, že počas osudnej hádky s misskou rozbil dvere, no to bolo vraj jediné, čo v jej byte zničil.

„Áno, je pravda, že som roz*ebal tam tie dvere v tom byte, zhodil som vešiak a kopol do chladničky... Raz... A o tom, že som raz kopol do chladničky, si ešte budeme v budúcnosti rozprávať,“ povedal Kotty s tým, že na druhý deň do bytu prišiel, aby zistil škody. Jediné zničené boli spomínané dvere, za ktoré hneď vyriešil náhradu. „Nie všetko z toho bola moja robota, to je veľmi dôležité povedať,“ prízvukoval tiež.

Mnohí mu tiež vyhadzovali na oči jeho hlasové správy, ktoré Ráchel v osudný deň posielal. „Pre niekoho to bude kontroverzné, čo teraz poviem, ale toto je môj názor,“ vyjadril sa Kotty s tým, že veľmi dlho čakal na to, kedy toto bude môcť povedať verejne. „Vlastne ste to všetci počuli, čo tam rozprávam. Ale teraz sa vás opýtam jednu vec. Skúste si odmyslieť z tých hlasoviek to, že kričím a to, že tam používam vulgarizmy. A teraz mi povedzte, čo z toho, čo som tam povedal, nie je pravda,“ pýtal sa exmoderátor.

„Všetko, čo som v tých hlasovkách povedal, ona za toho pol roka dokázala, že to tak je. Rozprával som o tom, že sa nechá random od niekoho vy*ebať, nech sa páči, tu to máte. Klamal som? Rozprával som o tom, že ma potopí pri prvej možnej príležitosti - nech sa páči, tam to máte. Kričal som, že sa chová ako ku*va? Môžeme ísť ďalej...“ zahlásil, pričom svojimi slovami zjavne narážal na správanie Ráchel v Love Islande.

Jeho sledovatelia sa tiež pýtali na finalistku Miss Slovensko 2021 Lujzu Kalčokovú, ktorá sa v tom čase tiež ozvala a tvrdila, že Tomy ju počas ich vzťahu fyzicky a psychicky týral. K tomu sa vraj Kotty tiež vyjadrí neskôr a predloží aj dôkazy. Jej obvinenia však odmieta. „Teraz vám tu hovorím, že ak existuje nejaká iná žena, ktorá by zažila len smietku z toho, čo sa riešilo okolo nás v poslednom vzťahu, tak ja normálne verejne tej žene... Ja neviem čo... Ale neexistuje,“ obhajoval sa Kotty.

„A ja to budem riešiť, v správnom momente to vytiahnem a vyzvem všetkých, nech o tom idú rozprávať. Všetci, teraz... Lebo teraz máte priestor obhájiť to, čo rozprávate. A on príde ten moment, že oni budú musieť obhájiť to, čo rozprávali,“ pokračoval Tomy s tým, že je zvedavý, ako sa z toho potom budú chcieť vyvliecť. Či plánuje veci riešiť právnou cestou, však zatiaľ nespresnil.

