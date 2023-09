Dobitá Slovenka ŠOKUJE: Po bozkoch so ženou... Prišiel na rad aj SEX!

Ráchel Karnižová v šou Love Island (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Meno Ráchel Karnižová (22) pozná už každý fanúšik Love Islandu. Mladá Slovenka sa do povedomia širšej verejnosti dostala najmä kauzou so svojím bývalým, ktorého obvinila z fyzického násilia a znásilnenia. Po tom, čo sa vyjadrovala, že o chlapoch už nechce ani počuť, skúsila to so ženami. Najprv bozky a potom aj sex!

Ráchel Karnižová už v minulosti chcela preraziť pomocou rôznych reality šou. Skúšala to v Nákupných maniačkach, ale aj v Bez servítky. Najnovšie šokovala svojou účasťou v romantickej šou Love Island.

Pre verejnosť to bolo veľké prekvapenie, keďže ešte donedávna riešila to, ako ju jej bývalý priateľ podľa jej slov zbil a znásilnil a tvrdila, že po tomto incidente už s chlapmi nechce mať nič spoločné. Z problémov sa ale rýchlo otriasla a svojimi ďalšími vyjadreniami pohoršovala nejedného Slováka.

Ešte v júni priznala intímnosti a lásku k žene. „Mala som takú kamošku, sme sa nazývali manželky a neviem čo, ale akože nespali sme spolu. Ale dali sme si pusy... Bolo to také, že fakt som cítila, že som do nej zaľúbená. Ale bolo to také úplne iné, také čisté. A nebolo tam také to, akoby som to povedala, také majetnícke,“ povedala v minulosti.

No a v najnovšom vlogu Oskiho Baramiho sa vyjadrila, že jej skúsenosti so ženami sa obohatili. Na otázku, či už mala niekedy v živote sex so ženou, odpovedala kladne. „Áno, už s dvoma,” priznala a svojou odpoveďou prekvapila aj samotného youtubera. „Strašne pekná bola, úplne krásna. Podľa mňa, ja sa už začínam "zlezbievať",” dodala.

Je zrejmé, že sa Ráchel nepáčia len muži, ale inklinuje aj k nežnejšiemu pohlaviu, čo vo svojich vyjadreniach potvrdila viackrát. Naposledy v úvodnej časti Love Islandu. Avšak, v šou jej učaroval český fešák Cloude, s ktorým svoj vzťah na ostrove lásky už povýšili na vyšší level.