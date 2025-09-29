Na Kottyho sa po NAPADNUTÍ známeho muža valí vlna KRITIKY: Už necítim voči tebe ľútosť!

BRATISLAVA - Tomy Kotty si už zrejme u ľudí neškrtne. Za facku, ktorú dal hudobníkovi, dostal poriadnu dávku hejtu. K situácii sa vyjadrili aj známe tváre. Toto sú ich reakcie!
Tomy Kotty čelí ďalšiemu škandálu. Včera zverejnil hudobník a tvorca digitálneho obsahu Svetozár Nehéz video, kde mu spevák dáva facku. To rozvírilo na internete vášne a aj známe tváre si Kottyho podali. Nič mu nedarovali! Toto sú ich reakcie na danú situáciu:
Anabela Mollová, speváčka
@tomy.kotty už fakt začni riešiť seba.
Emma Drobná, speváčka
@tomy.kotty by už mohol byť cancelled.
Petra Dzvoníková, influencerka
Sveťo, ďakujem, že si to zverejnil. Takto to dopadne, keď človek nemusí čeliť následkom svojich činov, prechádza mu domáce násilie, verbálne násilie a obklopuje sa ľuďmi, ktorí ho enablujú a ospravedlňujú všetko tým, akú má minulosť. Koniec koncov tým škodí najviac sám sebe, aj keď to samozrejme ani jeho okolie nevidí. Som rada, že si to nenechal len tak a zverejnil si to. To, že to zverejnil on sám na svoje storky a nehanbí sa za to, je dôkaz toho, že si absolútne neuvedomuješ, ako veľmi je toto za čiarou.