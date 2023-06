Markizácka nevesta RADIKÁLNE zmenila imidž: Vyzerá strašne lacno!

BRATISLAVA - Ako sa hovorí, zmena je život. Týmto heslom sa zrejme riadi aj markizácka nevesta Priscilla, ktorá tentoraz radikálne zmenila svoj výzor. Z brunetky sa stala blondína, no navyše... Uff!

Priscilla Versluis sa zviditeľnila v markizáckej šou Ruža pre nevestu hlavne svojím výrazným správaním. Od prvej epizódy si servítku pred ústa nekládla a ani jej slovník nebol najjemnejší. Často totiž nadávala, čo sa nepáčilo ani samotnému ženíchovi. Nakoniec si vstúpila do svedomia a zvolila diplomatickejšie vyjadrovanie.

O neveste je tiež známe, že rada mení svoj imidž. Barberka si už prešla mnohými experimentmi na svojej hlave. Napríklad mala krátke, ale aj ružové vlasy či dlhočizný cop. No a teraz... Zo šou si ju pamätáte ako brunetku s červenými príčeskami. Avšak dnes je to už minulosťou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

Tentokrát Priscilla stavila na účes z kanekalonu, ktorý obľubuje nejedna mladá žena. Naposledy tomuto trendu podľahla nevesta Mirka. „Dnes zo mňa urobili Shakiru,” napísala k svojmu príspevku, kde pridala aj zábery s novým "három".

No a z tmavovlásky Priscilly sa stala blondínka. Nevesta touto zmenou šokovala snáď každého. Mnohým sa jej účes páči, ale nájdu sa aj takí, ktorým nie je veľmi po chuti. „Vyzerá to lacno, strašne, ako parochňa,” či „Podľa mňa jej to vôbec nepristane. Čierna je čierna,” zhodovali sa mnohí v komentároch. Čo si o zmene jej imidžu myslíte vy?

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram P.V.