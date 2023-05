TOTO že je ona?! Nevesta Mirka RADIKÁLNE zmenila imidž: FOTO Veď sa na seba ani nepodobá!

Mirka je charakteristická svojou priebojnosťou a tým, že si občas až bezohľadne ide za svojím cieľom. A to aj napriek tomu, že na prvý dojem pôsobí veľmi nežne. K výzoru milého dievčatka jej výrazne dopomáha drobná postava, krásny úsmev a krátke blond vlasy. Lenže... Teraz sa zmenila na poriadnu levicu.

Galéria fotiek (5) Mirka v reality šou Ruža pre nevestu

Zdroj: TV Markíza

A to doslova! Mirka si totiž nechala predĺžiť svoju hrivu. A nie len tak hocijako. Na krátke blond pramene jej kaderníčka naplietla dlhé kučery, vďaka čomu teraz pôsobí úplne inak a omnoho živelnejšie. „Sledujte, aké mám vlasy. Ako Shakira. No dajte mi vedieť, či sa vám to páči,” požiadala svojich sledovateľov televízna nevesta, ktorá sa na seba aktuálne takmer ani nepodobá.

Avšak, ako poznamenala, táto zmena nie je trvalá a Mirka bude nosiť svoje kučery len niekoľko najbližších týždňov. No, čo poviete? Páči sa vám jej nový imidž alebo myslíte, že jej viac pristane kratší a prirodzený účes?

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram M.H.