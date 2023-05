Priscilla o PIKANTNOSTIACH v Ruži pre nevestu: Takto to fungovalo, keď chcela MASTURBOVAŤ!

BRATISLAVA - Už onedlho nás čaká veľkolepé finále šou Ruža pre nevestu. Medzi TOP štvorkou súťažiacich sa nachádza aj Priscilla. Tej mnohí diváci sprvu nedávali veľkú nádej, že by sa v boji o Tomáša Tarra mohla udržať takto dlho. Jej sa to však podarilo, a to najmä vďaka jej spontánnosti a úprimnosti. A tú teraz predviedla opäť!

Priscilla prijala pozvanie do šou Tri prasiatka, ktorú vysiela rádio Europa 2. Moderátorov zaujímali rôzne pikantnosti z jej sexuálneho života a pýtali sa aj na to, ako zvládala svoj "chtíč", keď bola niekoľko týždňov zavretá vo vile v Turecku a či sa dievčatá samouspokojovali. No a ona im absolútne otvorene porozprávala o tom, ako to tam fungovalo.

„Bola to dlhá doba, no. A musím povedať, že my sme nemali ani priestor na to pomyslieť. Neviem, ako to mali iné baby alebo napríklad taký Tomáš... U mňa to bolo tak, že za celý ten čas, čo som tam bola, som na to pomyslela asi dvakrát. Že som si povedala... Kokos, ja už som tu takú dlhú dobu a ešte stále som nemala sex. Ale však jasné, ani by som ho tam nečakala,” povedala v rozhovore Priscilla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/Europa 2

Túžba ju však jedného dňa predsa len dobehla. „Tak ja neviem, či sa tam niektoré dievčatá robili, že samé seba sa... Musím priznať, že jedenkrát som musela, lebo už som si povedala, že ty kokos ja to už nedám. To bolo už tak, že z potreby. To ani nebolo, že by som bola nejaká nad*žaná. Ale už som si povedala, že už by bolo treba. Že možno som nervózna aj z toho a bude mi lepšie,” prezradila temperamentná brunetka s tým, že to nebol problém, keďže ku koncu už na izbe bola sama a kamery v spálňach nemali.

Moderátorov zaujímalo aj to, prečo si do vily nevzala nejakú sexuálnu hračku. „Mám doma, ale nenapadlo mi, že by som si ho zobrala. Neviem.. Možno som si tak hovorila v hlave, že čo keby mi ho zobrali na letisku,” smiala sa televízna nevesta, ktorá to napokon zvládla aj bez pomoci "malého kamaráta".