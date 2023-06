Šokujúce slová markizáckej nevesty: TRPELI hladom… Štáb mal všetko, ony si jedlo museli VYDUPAŤ!

Tereza Kosecová vo svojom najnovšom podcaste prezradila detaily z jej účinkovania v markizáckej šou Ruža pre nevestu. Moderátorka načrtla rôzne témy. Reč bola aj o jedle a vtedy brunetka svojimi slovami všetkých šokovala.

Aj keď sme na obrazovkách videli, ako si vyvárajú, v skutočnosti to tak nebolo a v prvý týždeň údajne doslova hladovali. „No, prvý týždeň sme tam mali takú stravu, že nám nosili šaláty. Ja som prvý týždeň schudla tri kilá, normálne som skoro odpadla z toho, že som nemala energiu, a potom sme si to teda vybojovali, že chceme normálne jedlo, že potrebujeme aj sacharidy a tak,“ prekvapila svojím tvrdením.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Štáb mal však podľa jej slov k dispozícii aj také jedlo, o ktorom v prvých momentoch vo vile ani nesnívali. „Dole bol pre štáb taký bufet, oni si normálne nakladali, že máš ako švédske stoly. Mali tam vždy nejaké mäso, nejaký baklažán, nejaký šalát, ryža, a takéto základné suroviny. Tak to nám potom balili do obedíkov a mali sme to na obed a na večeru,“ pokračovala.

Priznala, že potom stále dookola jedla mleté mäso a neprijímala dosť proteínov. „Ja mám rada mleté mäso, veľa báb to nemusí, ale mne to chutí, čiže ja som sa toho asi jediná neprejedla, mne to nevadilo stále jesť dokola. Chýbalo mi tam normálne mäso, keďže som zvyknutá jesť veľa proteínov,“ dodala.

Galéria fotiek () Zdroj: Youtube

Takéto stravovanie Tereza viní aj za výkyvy hladiny cukru v jej tele. „Ja neznášam baklažán a kadejaké tieto cukety a keď to je teplé, celé sa to tak ťahá, a to viem, že keď bolo na obed, tak som vždy vyjedla len mleté mäso z toho. Lebo to bol vždy baklažán plnený mletým mäsom alebo cuketa... Potom som jedla veľa sacharidov, a to vlastne spôsobilo aj tie moje výkyvy cukru v tej Ruži, lebo ja normálne nejedávam sacharidy skoro vôbec a tam, tým pádom, že som nemala na výber, tak som ich jedla dosť a ten môj cukor chodil hore-dolu,“ dodala na záver.