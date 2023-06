Ťažko chorý Marcel Nemec: RAKOVINA opäť udrela a on… Namiesto ľutovania sa ŽÚR V MESTE!

BRATISLAVA - Slovenský herec Marcel Nemec (52) sa po ďalšej rane osudu objavil v spoločnosti. Hoci sa zákerná choroba opäť udrela, on sa vôbec neľutuje. Práve naopak. Užíva si svoj život naplno. Aha, ako to roztočil.

Len pred pár dňami herca Marcela Nemca zasiahla smutná správa. Jeho rakovina sa opäť "prebudila" a má v tele nový nádor. On sa však rozhodol, že si bude svoj život užívať naplno aj s rakovinou a ani zďaleka sa nebude ľutovať, či plakať doma do vankúša.

Dôkazom toho je aj jeho včerajšia originálna oslava 52. narodenín, ktorá bola spojená s krstom CD Best of oslava života od formácie Kopytovci, ktorej je členom spolu so Sávom Popovičom, Henrichom Plátekom a Ľudovítom Jakubove alias Mravcom. Rovnako aj Marcel sa rozhodol osláviť ten svoj život, a tak spojil tieto dve výnimočné udalosti do jednej. A krstilo sa celkom netradične, a to tabakom.

Na tento žúr v meste prišlo množstvo známych tvárí. A rozhodne to bola veľkolepá párty, na ktorú oslávenec len tak nezabudne. Medzi pozvanými sa okrem kompletnej zostavy Kopytovcov objavili hviezdy ako Beáta Dubasová, Oliver Andrásy, Petra Bernasovská, Karin Haydu, Ján Koleník, Andrea Karnasová či Andy Timková, ktorá, bohužiaľ, nedávno prišla o svoju mamu. No napriek tomu si tento výnimočný večer s Marcelom nenechala ujsť a priniesla mu originálny darček.

