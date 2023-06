Dubasová je 32 rokov vydatá za TOHTO muža: Funguje im to vďaka tomuto!

Pred pár dňami sa na krste CD hudobnej formácie Kopytovci a zároveň narodeninovej oslave herca Marcela Nemca objavila aj slovenská ikonická speváčka Beáta Dubasová. Jej nestarnúce piesne o láske pozná snáď každý, a tak sme sa jej spýtali práve na tú jej lásku a manželstvo.

Keď sme speváčke položili otázku, čo je takpovediac kľúčom k dlhoročnému fungujúcemu vzťahu, jej odpoveď, bola jednoznačná. „Tolerancia. Musíte si zvyknúť na partnera a partner na vás,“ poznamenala Beáta, ktorá je s manželom Andrejom už 32 rokov.

Zároveň povedala zásadnú vec, čo v spolunažívaní rozhodne nefunguje. „Je úplná hlúposť prerábať človeka, ktorého si beriete. Všetky dámy, ktoré si myslia, veď ja ho potom prerobím, nie, nie je to pravda. Človek by sa mal akceptovať taký, aký je. Ja mám svoje chyby celkom určite, takisto ako môj manžel,“ povedala speváčka a následne ich vzťah prirovnala k dobre fungujúcej spoločnosti.

„Manželstvo je taká firma... Je to o tom, že jedného dňa ustúpite vy, potom on a vždy sa vrátite, lebo niečo vás spája. Nás spája práca. My sme spolu začali v 87-om roku pracovať. Najprv sme boli priatelia, až potom sme sa stali manželmi a vlastne to nás tak drží,“ dodala šťastne vydatá Beáta, ktorá svojho vyvoleného spoznala počas skúšania s kapelou.

