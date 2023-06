Markizácka kráska podstúpila OPERÁCIU: Ukázala sa ľuďom... Preboha, to čo má s tvárou?!

BRATISLAVA - Nuž, veď to poznáte. Na tomto svete zrejme existuje len málo žien, ktoré sú so sebou absolútne spokojné. Väčšina z nich na sebe hľadá aj tie najmenšie chybičky krásy, no a tie, ktoré na to majú aj finančné prostriedky, s nimi neváhajú raz-dva zatočiť prostredníctvom rôznych skrášľovacích zákrokov. A upraviť sa najnovšie dala aj bývaláfarmárka - sexica Kristi Dali.

Kristi sa nikdy netajila tým, že do úpravy svojho zovňajšku už nejaké tie peniaze investovala. Úspešná podnikateľka nedávno oslávila 36. narodeniny, no a krátko potom podstúpila operáciu, nad ktorou vraj premýšľala už dlhší čas. Krásna brunetka si dala upraviť viečka. Prezradila, že nešlo len o kozmetický problém, no ovisnutá pokožka nad očami jej prekážala aj pri práci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

„Mne pomerne skoro začali klesať viečka. Mala som tam kožu navyše. A aj keď som si dala pichnúť botox, keď som si chcela robiť linky, vôbec to nešlo. Mala som tam kožu navyše, vadilo mi to, keďže pracujem veľa na mobile a pozerám do neho, mala som takú ťažobu na tých očiach. Asi tri roky som intenzívne riešila, ku komu s tým pôjdem. Aj kvôli tomu estetickému hľadisku, ale aj preto, že mi to vadilo a bolievala ma z tej ťažoby hlava" priznala na sociálnej sieti Instagram Kika. Napokon sa jej podarilo nájsť odborníčku, ktorej sa zverila do rúk a teraz je už po zákroku.

Na svoj profil Kristy nahrala príspevok, kde o celej operácii rozpráva a ukázala, ako teraz vyzerá. Vo videu opísala aj to, ako to prebiehalo, či to bolo bolestivé a prečo sa najprv veľmi bála. Jej tvár síce teraz vyzerá hrôzostrašne, no akonáhle opuch ustúpi, z brunetky bude opäť kráska, na akú sme zvyknutí. Bývalej farmárke prajeme skoré uzdravenie a nech jej rekonvalescencia prebieha bez komplikácií.