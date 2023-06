A je to tu: TOTO je VÍŤAZKA šou Ruža pre nevestu... Odvrhnutá súperka mala v očiach SLZY!

BRATISLAVA - Konečne je to tu! Fanúšikovia Ruže pre nevestu niekoľko dlhých týždňov čakali, ktorá z 18-tich finalistiek bude tou, ktorá si napokon získa srdce fešáka Tomáša Tarra. Do samotného finále to dotiahli dve dámy - východniarka Mirka Hriňáková a modrooká Petrana z Bratislavy. No a takto to dopadlo!

Mirka a Petrana vytiahli všetky zbrane! Medzi krasokorčuliarkou a mladou youtuberkou to už niekoľko týždňov vrelo a nie je žiadnym tajomstvom, že v láske sa nemajú doteraz. Paradoxom je, že do finále to dotiahli aj napriek tomu, že majú absolútne odlišné povahy, z čoho sa mohlo zdať, že Tomáš vo svojom výbere nemá tak úplne jasno.

Pred samotným finále mali obe dámy možnosť stráviť s Tomášom celý deň. Televízny ženích dievčatám najprv pripravil program vo forme spoločnej aktivity – s každou z nich absolvoval romantickú večeru, kde mali možnosť prebrať spoločnú budúcnosť. A doslova horúco bolo vo wellnesse, kde padlo niekoľko bozkov. Práve táto časť večera začala naznačovať, ktorá bude tou vyvolenou.

Hoci sa Tomáš "pusinkoval" s oboma dievčatami, keď prišiel rad Petranu, bolo zrejmé, že dvojica sa od seba nechce odtrhnúť a ich bozky pôsobili oveľa intenzívnejšie a živočíšnejšie. Aj napriek tomu to ale miestami vyzeralo tak, že Tomáš ešte nemá úplne jasno. „Budem musieť urobiť jedno z najťažších rozhodnutí vo svojom živote,” vyjadril sa pred kamerou ohľadom výberu medzi Mirkou a Petranou.

Po dvoch celodenných stretnutiach potom prišiel deň D. Obe mladé ženy sa obliekli do svadobných šiat a s napätím očakávali, ktorá z nich dostane prsteň. Ani jedna sa netajila tým, že ak by si Tomáš vybral tú druhú, veľmi by ich to mrzelo. Vo svojich róbach napokon zišli dole schodmi, kde ich už čakal nádejný ženích, ktorý každej zvlášť povedal svoj verdikt.

Ako prvá prišla na rad Mirka. A hoci jej Tomáš venoval vrúcne slová, z ktorých bolo zrejmé, že ju má naozaj rád, napokon jej oznámil, že ona jeho vyvolenou nie je. „Mirka, toto pre mňa bude absolútne najťažšie rozhodnutie, aké som v živote musel urobiť. Ale musím k tebe byť úprimný. Nielen k tebe, ale aj k sebe. Je mi to veľmi ľúto, ale necítim k tebe to, čo by som chcel. A čo by si asi chcela aj ty,” povedal jej a ospravedlnil sa. A hoci mu Mirka odpovedala, že sa nemá za čo ospravedlňovať, v očiach sa jej zaleskli slzy, trochu sa jej zatriasol hlas a bolo vidno, že so svojimi emóciami bojuje.

No a potom prišlo na Petranu. To, ako jej Tomáš oznámil, že si vyberá práve ju, ako jej odovzdal prsteň a čo potom nasledovalo