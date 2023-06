Odovzdávanie cien SOWA: Sexi Kristína Tormová, Ostrihoňová ako VÍLA a... Táto ukázala takmer celý HOLÝ ZADOK

BRATISLAVA - V sobotu večer si diváci mohli vychutnať ďalší ročník odovzdávania cien Sowa, ktoré poputovali do rúk najvplyvnejších slovenských influencerov. Veľkolepý večer nadupaný skvelými speváckymi a tanečnými číslami, nebol len prehliadkou toho najlepšieho z domácej šoubizovej scény, ale aj obrovskou plejádou dychberúcich outfitov. Pozrite sa na na všetko, čo ste v televízii nevideli!

Fanúšikovia šoubiznisu a módy sa počas sobotného večera mali na čo pozerať. Známe tváre predviedli prehliadku outfitov, za ktoré by sa nehanbili ani najväčšie zahraničné hviezdy. Medzi TOP oblečené dámy už tradične patrila česká diva Monika Bagárová či pôvabná Mária Čírová, zahanbiť sa však rozhodne nenechali ani tie ostatné.

Prítomných hostí absolútne ohromila Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá predviedla pomerne extravagantnú róbu v podobe bielych koktejlových šiat doplnených modrým "krídlom", ktoré zastupovalo vlečku. Svoj look ešte zjemnila bielymi rukavičkami no a vďaka lesklým kvetom a dokonalému mejkapu pôsobila ako éterická víla.

Absolútnym kontrastom nežnej Veroniky bola speváčka Lina Mayer. Tá zvolila mimoriadne sexi čierne šaty, ktoré neodhaľovali iba chrbát a dlhé nohy, ale aj veľkú časť jej pozadia. Talentovaná brunetka vyzerala ako absolútna femme fatale a pri pohľade na jej zvodné odhalené krivky sa mnohým určite zastavoval dych.

Netypicky odvážny outfit predviedla aj Kristína Tormová. Prúžkované maxi-šaty síce na prvý pohľad pôsobili ako svieži letný kúsok, avšak vďaka rafinovanému rozparku až po pás a sexi potetovanej nôžke ich povýšila na úplne inú úroveň. Punc elegancie celému outfitu dodala čiernym klobúčikom so sieťkou.

Perfektných outfitov však bolo omnoho viac. Všetky ich nájdete v našej veľkej galérii, kde sa môžete pozrieť aj na to, čo sa dialo po priamom prenose. Ako to už býva zvykom, po odovzdaní cien sa konala afterparty a... To, čo sa tam dialo, skrátka musíte vidieť!

Výsledky ankety SOWA:

Cena v kategórii Zábava - Fero Joke

Cena v kategórii Jedlo - Martin Pyco Rauch

Cena v kategórii Šport a zdravie - Andy Štěch

Cena v kategórii Móda - Lukáš Kimlička

Cena v kategórii Cestovanie - Milan Bez mapy

Cena v kategórii Hudba - Sima

Cena v kategórii Krása - Lucia Šenková

Cena v kategórii Herec - Ján Koleník

Cena v kategórii Herečka - Jana Kovalčíková

Cena v kategórii TikTok - Jovinečko

Cena v kategórii Podcast - Bekimovo horúce kreslo

Cena v kategórii Osobnosť médií - Matej Sajfa Cifra

Cena v kategórii Sociálna zodpovednosť - Zuzana Kovačič Hanzelová

Cena Poroty - Iniciatíva Inakosť

Cena Absolútna SOWA - Fero Joke

