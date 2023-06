Heribanova smrť zasiahla aj známeho režiséra: Keď to počul... UFF, silné slová!

Herec Daniel Heriban opustil tento svet príliš skoro. Široká verejnosť aj jeho hereckí kolegovia, rodina a známi sa s ním prišli tento týždeň rozlúčiť do novej budovy SND, kde mu vzdali svoju úctu a povedali posledné zbohom. Rovnako tak učinil aj známy slovenský režisér Peter Bebjak, ktorý smúti nad jeho stratou.

O tejto tragédii sa dopočul od svojho kamaráta, ktorý dokonca nebohého Heribana viezol do nemocnice. „To je tak zvláštne lebo on bol vlastne jeden z posledných ľudí, čo ho viezol z Prahy do Bratislavy po natáčaní, kde mu prišlo zle a viezol ho rovno do nemocnice na vyšetrenia a on bol vlastne pri tom celom, keď ho odviezli na urgentný príjem,“ prezradil Peter Bebjak pre Topky.sk.

A čo mu napadlo ako prvé, keď sa to dozvedel? Nuž, takéto silné slová sme ani nečakali. „Do p*če. Lebo to je také, že na niektoré veci si pripravený, ale toto bolo fakt nečakané a náhle. Jednoducho nevieš na to reagovať. Sú záležitosti, ktoré musíš nejako spracovávať a celý čas rozmýšľaš nad tým, kde sa stala chyba a vždy ťa to vráti do takej strašnej reality, keď niekto blízky zomrie. A zrazu si uvedomíš takú tu svoju zraniteľnosť a že to šťastie vie byť vrtkavé,“ povedal nám režisér.

Peter mal možnosť spoznať Dana práve vďaka tomu, že ho obsadil do svojho projektu, no nielen jeho. Rovnako aj jeho manželku, dnes už, žiaľ, vdovu Kamilou Heribanovú. „My sme sa stretli aj s Kamilou aj s Danom v Martine. Ja som sa išiel pozrieť na predstavenie a tam sme sa videli, a tak sme sa zarozprávali. S Kamilou aj s Danom som točil. S Danom som robil dávnejšie Mesto tieňov a s Kamilou som robil taký seriál, že Nevinní a bolo to strašne milé,“ zaspomínal si na spoluprácu s nimi.

Na Heribana by pravdepodobne myslel pri svojich projektoch aj v budúcnosti. „Mal som v pláne ho obsadiť do niečoho ďalšieho, ale ťažko povedať, ono je to veľmi individuálne, podľa toho, aká je postava, ale... možno áno,“ poznamenal.

„To čo sa udialo, je možno aj taký zdvihnutý varovný prst pre nás všetkých, aby sme si uvedomili určité veci a tak trochu sa spomalili, i keď je to v tejto brandži veľmi ťažké. No je dôležité uvedomiť si aj tú zraniteľnosť,“ dodal na záver Bebjak.