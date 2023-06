Zdravotné ťažkosti Milky Zimkovej (†71): Operácia nohy jej zabránila hrať!

Herečka musela v minulosti podstúpiť operáciu, ktorá jej zmenila život. Fungovanie jej totiž sťažovali nepríjemné bolesti, kvôli ktorým sa po dlhom premýšľaní rozhodla zveriť do rúk lekárov. Pre zdravotné problémy nevedela chodiť...

„Mám haluxy, ktoré mi krivili prsty, už som nemohla ani chodiť. Odkladala som to, ale keď chcem ešte hrať, povedala som si, že musím so sebou niečo robiť,“ prezradila v roku 2019 Novému Času. Bolesť však neprechádzala ani po zákroku.

„Je to dosť bolestivé, lebo mi rekonštruovali celé prsty, bola to náročná operácia, robili mi to v celkovej anestéze. A ešte ma čaká druhá noha, keď sa tá prvá zahojí, lebo to nemôžu robiť naraz,“ dodala predstaviteľka legendárnej Johany Ovšenej z filmu Pásla kone na betóne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: RTVS

S prácou sa tak na istý čas musela rozlúčiť, aj keď si už počas oddychu plánovala ďalšie predstavenia. „Keby som sa aj nemohla poriadne obuť, tak si vyberiem také monodrámy, kde môžem mať pohodlnejšie topánky. Lebo ja rada hrám a chýba mi to. Zahojí sa to a konečne si budem môcť kúpiť sandáliky. Doteraz som musela mať všetky topánky uzavreté, lebo som tie kosti nemohla ukazovať,“ uviedla.

V tom období nakoniec všetko dobre dopadlo, ale ako neskôr vyšlo najavo, herečkin stav sa zhoršoval z celkom iného dôvodu. Trápili ju vážne zdravotné problémy. Presnejšie išlo o onkologické ochorenie, ktorému nakoniec podľahla. Keďže herečka nepôsobila v žiadnom divadle, verejná rozlúčka sa konať nebude. Ako sme sa dozvedeli od nášho zdroja, Milka bude mať len súkromný pohreb v bratislavskom krematóriu. Rodina a blízki jej dajú zbohom už zajtra...