POSLEDNÉ stretnutie známej Slovenky s Milkou Zimkovou (†71): Silné emócie a… Nečakaný VZÁCNY DAR!

Začiatkom tohto týždňa sa v bratislavskom krematóriu konala posledná rozlúčka so zosnulou Milkou Zimkovou (†71), ktorá opustila tento svet 30. mája v dôsledku vážnej choroby. Medzi trúchliacimi sa ukázala aj jej veľmi dobrá kamarátka, herečka Renáta Ryníková.

Zdroj: RTVS/ Juraj Dobis

Ako nám sama uviedla, ich vzťah bol veľmi silný a žiaľ, intenzívne prežívala jej odchod, keďže vedela, s čím Zimková bojuje. „Milka Zimková bola v mojom srdci a stále je veľmi dobrou priateľkou. Tak som vlastne aj tie posledné dni vedela, čo ako je, takže som sa to dozvedela od jej najbližšej rodiny,“ povedala Renáta so smútkom v hlase krátko po pohrebe uznávanej herečky a autorky.

Renáta Ryníková na pohrebe Milky Zimkovej

Zdroj: Juraj Dobis/ Instagram R.R.

No na kolegyňu a kamarátku má neskutočne silnú spomienku. Ich posledné stretnutie bolo nesmierne silné a plné emócií. „V marci sa prišla pozrieť na moje predstavenie a veľmi som si vážila každú jednu jej kritickú pripomienku a jej názor, pretože sa do vecí dokázala pozerať s obrovskou hĺbkou a pritom mala aj nadhľad a odstup od veci,“ zaspomínala si Renáta. Žiaľ, odvtedy sa už nevideli.

Tento moment v nej ale zarezonoval o to viac, že od nebohej Milky dostala nečakaný vzácny dar. „Na tom poslednom predstavení mi priniesla nádhernú kytičku zo svojej záhrady, zo svojich kvetov a to bolo na nej to nádherné, ľudské, čisté a veľmi hlboké,“ dodala herečka so slzami v očiach pre Topky.sk.

Renáta Ryníková a Milka Zimková

Zdroj: Instagram R.R.

Česť jej pamiatke.