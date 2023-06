Vážna choroba Milky Zimkovej (†71): Bolestivé slová blízkeho priateľa… Skúšala všetko, dala sa aj na ALTERNATÍVNU LIEČBU!

Umeleckú obec pred pár dňami navždy opustila Milka Zimková, ktorá podľahla vážnym zdravotným problémom. Včera sa konala posledná rozlúčka v bratislavskom krematóriu.

Galéria fotiek (12) Milka Zimková

Zdroj: FB Glupe reči

Rozlúčiť sa prišiel aj jej blízky spolupracovník Roberto Leca. Správa o jej odchode ho zastihla celkom nečakane. „Vracal som sa z pracovnej cesty zo zahraničia a s Milkou sme sa nevedeli posledný týždeň, aspoň päť dní telefonicky spojiť, tak som mal z toho taký nedobrý pocit,“ prezradil pre Topky.sk.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

A žiaľ, jeho predtucha bola správna. Keď sa spojil s jej najbližšími, dozvedel sa, že herečkin stav sa zhoršil. „Je hospitalizovaná a je veľmi slabá a že máme nejako vydržať a snáď sa nám podarí spojiť,“ spomínal si na slová, ktoré sa dozvedel od rodiny. Znela v nich síce nádej... „No už sa to nepodarilo,” dodal bolestivo.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Ján Zemiar

Milka Zimková v utorok 30. mája navždy opustila tento svet. Keďže bojovala so zákernou chorobou, zrejme aj vedela, že sa blíži koniec. „Ja osobne si myslím, že Milka s tým zdravotným problémom bojovala dlhšie. Možno nakoniec o tom vedela, ale to už ťažko povedať,“ poznamenal zarmútený producent.

No podľa jeho slov sa nevzdala do poslednej chvíle a skúšala takmer všetko, dokonca aj alternatívnu liečbu. „Keď sa to dozvedela, tak sa dala aj na alternatívnu formu liečenia. Skúšala v podstate všetko. Bola to bojovníčka a tým, že bola taká silná, tak sa udržala pri živote možno dlhšie ako ktokoľvek iný,“ zveril sa Roberto v našom rozhovore.

Galéria fotiek (12) Zdroj: Facebook R.L.

A pracovala tiež prakticky do poslednej možnej chvíle. Producent s herečkou spolupracoval na nových projektoch. „Všetko to, čo sme mali spolu v pláne, takú vyhliadku do budúcna, tak už sa z toho nič nezrealizuje,“ podotkol smutným hlasom a oboznámil nás aj s niektorými detailmi spolupráce. „Mala napísaný scenár na novú monodrámu, ktorú sme v podstate tri roky odkladali. Stále boli dôvody prečo nie. Jednak sme tu mali pandémiu a vtedy sa nedalo, potom nastali tie jej zdravotné problémy a taktiež nebola spokojná úplne na 100% so svojím scenárom, tak ako nikdy nebola spojná a chcela to ešte prepisovať a že potom sa môžeme do toho pustiť,“ uviedol na záver nášho rozhovoru.

Ako podotkol, navždy si Zimkovú bude pamätať ako veľmi silnú a odvážnu ženu s veľkým srdcom. Hoci mala svojskú povahu, bola pre neho jedinečná.

Česť jej pamiatke.