Známa moderátorka v klipe zahraničnej HVIEZDY: Vysoké nároky nesplnila, ale... Poriadne s tým VYBABRALA!

BRATISLAVA/MIAMI - Pred šiestimi rokmi zahviezdila v klipe zahraničnej hviezdy a jej úspech v Amerike ju sprevádza dodnes. Veď kto by sa nechcel zvŕtať po boku takého známeho speváka. Avšak podmienky pre prijatie do klipu sú naozaj veľmi prísne. Nestačí len dobre vyzerať, ale modelka musí spĺňať aj toto!

Rodáčka z Banskej Bystrice Janka Slačková si čo-to v živote už zažila. Ako 15-ročná totiž vycestovala sama do zahraničia vďaka modelingu. Najprv prijala ponuku do Milána a neskôr aj do Paríža, Indie či dokonca aj Ameriky. A práve odtiaľ si odniesla svoj nezabudnuteľný zážitok.

Počas toho, ako robila modelku v Miami, jej agentúra navrhla naozaj zaujímavú prácu, keďže je o Janke známe, že sa dlhodobo venuje aj tancu. Išlo sa o účinkovanie v klipe speváckej hviezdy Rickyho Martina. Moderátorka nad touto ponukou neváhala a prijala ju. Tu však nastal nečakaný problém...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube

„Ja som chodila nejaké 4 roky do Miami. Tam som mala modelingovú agentúru, ktorá ma zastupovala ako modelku, ale tým, že ja som aj tanečnica, tak mňa akoby zaradili aj do tejto kategórie. A dostala som raz správu, že sa natáča nejaký klip veľkej latinsko-americkej hviezdy, a že teda koľko mám followerov na Instagrame, pretože už vtedy, to bolo nejakých 6 rokov dozadu, sa úlohy alebo práce získavali aj na základe počtu followerov,” prezradila v podcaste pre Topky.

Tým, že ich v tom čase mala brunetka ešte málo, zaradili ju medzi komparz. V Amerike zrejme nestačila len pekná tvár a postava, ale bola potrebná aj nejaká tá sláva na sociálnych sieťach. „Najskôr moja agentúra poslala fotky. Fotky schválili a potom sa pýtali, samozrejme okrem tých ďalších parametrov - výšky a miery, aj na počet followerov. Ja som mala len nejakých 5-tisíc, tak mňa dali ako komparzistku,” vysvetlila, ako to prebiehalo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube/Topky podcast

Tie dievčatá, ktoré presiahli hranicu 20-tisíc, sa dostali do popredia a získali väčšie úlohy. Moderátorka rádia Viva sa nachádzala niekde až pri konci, ale nakoniec so všetkými vybabrala! „Prišli sme už na natáčanie. Ja som bola niekde úplne vzadu. Podľa mňa bol vrátnik a ja ešte za ním,” zasrandovala.

„Začali sa tie prvé scény natáčať, no a uprostred jednej scény sa zastavilo natáčanie. Prišiel režisér za mnou, chytil ma za ruku a previedol ma cez všetkých ľudí a postavil ma vedľa Rickyho. A potom sme už tak vlastne dotočili celý deň. Potom ma teda ešte išli namaľovať, lebo však komparzistky sa úplne nemaľovali,” šokovala.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Youtube

Aj keď to možno vo videoklipe vyzerá, že si tam každý robil, čo chcel a tancoval, ako chcel, opak je pravdou a všetko bolo presne do bodky naplánované. „Tak som sa tam nejako ocitla a prežila som celý deň v jeho tesnom závese a bolo to veľmi príjemné,” dodala s úsmevom kráska. Ricky Martin je podľa nej veľmi priateľský a pokorný človek. Dokonca má aj kamarátov Slovákov! Viac sa o Janke dozviete v podcaste nižšie.