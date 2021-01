Užialenej markizáčke zomrela babka: Na pohrebe 6 ľudí, ale v ten istý deň… Sú tu rovní a rovnejší!

BRATISLAVA - Markizácka redaktorka a rádiová spíkerka Janka Slačková (25) sa so svojimi sledovateľmi podelila o smutnú správu - zomrela jej milovaná babka. Na Instagrame zverejnila spomienku na túto dôležitú ženu a mnohým vhnala slzy do očí. Žijeme v dobe, keď sú medzi nami rovní a rovnejší. Zatiaľ čo stará pani mohla mať na pohrebe maximálne 6 ľudí, v ten istý deň len o pár kilometrov ďalej ich boli stovky!

Janka Slačková o smutnej udalosti informovala na sociálnej sieti Instagram. Babka jej zomrela ešte minulý týždeň, pohreb bol v piatok, no zrejme až teraz nabrala dosť síl o bolestnej strate prehovoriť. No jej slová mnohým, hoci aj starú pani nepoznali, vhnali slzy do očí.

„Bojovala si statočne a zo všetkých síl, ale už ti je lepšie, viem. Posledné dni boli veľmi ťažké, smutné, ale zároveň plné spomienok a vďaky za všetko, čo si pre nás urobila. Učila si ma žiť naplno, odpúšťať a nevzdávať sa. Na každý sviatok si mi volala a gratulovala, upiekla fánky a navarila bryndzové pirohy,“ zaspomínala si Janka.

No slová plné lásky vystriedal aj pocit krivdy. Markizáčka poznamenala, že žijeme v dobe, keď sú medzi nami rovní a rovnejší. „Zatiaľ čo ty si bola mesiace v nemocniciach, sama a potichu, inde sa varil čaj a striedali sa návštevy. Potrebovala si podporiť, ale my sme nemohli, my sme výnimku nedostali, ani o ňu nežiadali. Ani do nemocnice, ani do Londýna,“ napísala Slačková.

Zdroj: Instagram J.S.

„Jediné, na čo sme mali šťastie, boli ochotné sestričky a lekári, ktorí nám občas poslali fotku alebo urobili FaceTime, a tak sme ťa mohli aspoň na chvíľu vidieť. Čo by som za to dala, aby sme ti mohli urobiť do nemocnice aspoň sprievod,“ vyslovila túžbu moderátorka.

Jej babka mala pohreb v piatok, presne v deň, keď sa blízki lúčili aj s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským. Aj na tento smutný rozdiel markizáčka upozornila. „Mala si na pohrebe 6 ľudí, 6 ľudí v ten istý deň, ako boli o pár kilometrov ďalej na inom pohrebe desiatky ľudí,“ napísala Janka a dodala, nech ľudia nezabúdajú na človečinu v nás a všetkých vyzvala, aby zavolali svojim starým rodičom. „Budú určite radi.“ Topky.sk vyjadrujú úprimnú sústrasť.