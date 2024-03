NEŠŤASTIE slovenskej moderátorky na svahu: VÁŽNA operácia!

Už má po! (Zdroj: Instagram J.S.)

Janku Slačkovú môžete poznať aj z markizáckych obrazoviek, jej hlas vám je určite povedomý i z rádia. Kráska je doslova multitalentovaná, keďže sa okrem moderovania venuje aj tancovaniu a kedysi tiež predvádzala na svetových mólach. Od práce si však načas nechcene oddýchne. Janka sa totiž prednedávnom nešťastne zranila.

Pád na svahu si vyžiadal náhlu operáciu. „Operácia bola nevyhnutná, pretože som si počas lyžovačky odtrhla predný krížny väz. Stalo sa to dosť nešťastne, keď som sa vyhýbala inému lyžiarovi, ktorý mi vošiel do dráhy. Keďže tancujem a športujem, tak som si to musela dať operovať, iná možnosť ani neprichádzala do úvahy,“ prezradila pre Topky.sk.

Aktuálne má už po zákroku. „Rekonvalescencia je 6 týždňov - ortéza a barle a potom postupne bez barlí. Zatiaľ si užívam domácu starostlivosť a pomaly sa snažím to rozhýbať a cvičiť. Musím sa priznať, že to ide pomalšie ako som si predstavovala, ale opäť sa mi v živote potvrdilo, že niektoré veci potrebujú skrátka čas a nedajú sa urýchliť. Takže sa snažím počúvať telo a dávať mu to, čo chce. V týchto dňoch hlavne odpočinok a “ničnerobenie” s čím mám ešte stále problém, ale učím sa,“ dodala. Janke prajeme skoré zotavenie!