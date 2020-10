Krásna markizáčka bojuje s koronavírusom: Hysterický plač… Skoro sa zadusila!

Janka Slačková si svoju diagnózu doteraz nechávala pre seba. V posledných dňoch si však jej priaznivci všimli, že moderátorka, ktorá okrem Telerána, moderuje aj v rádiu Európa 2, vysiela z domu. Sympatická brunetka preto už nevidela dôvod túto skutočnosť viac zatĺkať a vyšla s pravdou von.

„Tak, ako ste si asi aj mnohí dobre tipli, tak som pozitívna a s covidom. Ale už sa cítim lepšie, už sa cítim lepšie, hoci tie prvé dni neboli úplne najjednoduchšie. Ja som mala ten chrípkový priebeh, asi so všetkými príznakmi, čo môžu byť. Však keď už, tak poriadne, nebudem tu ja trocháriť s dvomi príznakmi,“ zavtipkovala si napriek vážnej situácii redaktorka.

Spočiatku sa vraj cítila úplne v pohode, neskôr sa však dostavili azda všetky príznaky spájané s koronavírusom - bolesť hlavy, kĺbov, teplota, strata chuti, čuchu, kašeľ. „Už sa cítim lepšie, v piatok som konečne vysielala z domu, čo sa veľmi teším a som veľmi rada, že mám takýchto inovatívnych šéfovcov, ktorí to takto celé vymysleli. No a ešte pár dní budem z domu vysielať, ale verím, že ak všetko pôjde podľa predtýv, tak čoskoro, vlastne už tento týždeň pôjde aj do rádia, na čo sa veľmi teším,“ priznala Janka, ktorá dnes už svoju diagnózu zvláda dobre, no keď sa ju dozvedela, doslova sa zrútila.

Janka Slačková aktuálne vysiela z domu. Zdroj: Instagram J.S.

„A ak ste na tom podobne, ako ja alebo vás takýto výsledok ešte len čaká, tak ak vám môžem dať radu, ak ste zdraví, tak nerobte paniku, keď vám príde výsledok... Hoc aj o jednej v noci, ako mne. A nezačnite hystericky revať, lebo pravdepodobne vám to nepomôže,“ odporúčila svojim sledovateľom. Ona totiž, keď sa dozvedela výsledok, emócie neudržala.

„Ja som sa tak rozrevala. Ja neviem, či mi preplo alebo ja neviem, čo sa mi stalo. Normálne, že mešuge. Ja som sa rozrevala a ako som sa išla napiť toho čaju, tak mi zabehlo, čiže som sa tu skoro čajom zadusila. Takže ak vám môžem dať takú menšiu radu, ak sa vám to prihodí, tak chill, pohoda, dá sa to zvládnuť,“ dodala a zároveň poprosila všetkých, aby dodržiavali nariadenia. Najmä kvôli starším a zraniteľnejším.