Brzobohatého AFÉRA so ženskými šatami: PREHOVORILA jeho partnerka... Toto je už PRÍLIŠ!

Ondřej Brzobohatý sa okrem herectva a hudbe venuje ďalšej umeleckej záľube. Prezieka sa za ženu a ako takzvaná drag queen si hovorí Tiffany Richbitch.

Táto skutočnosť vyšla najavo po dlhých rokoch vďaka žalobe, ktorú na cirkevný súd podala jeho exmanželka, Miss World 2006 Taťána Kuchařová. Chce totiž dosiahnuť úplné anulovanie ich manželstva.

Ondřej po prevalení sa spisu poskytol otvorený rozhovor denníku Blesk a vyjadril sa, že on nikdy strach z odhalenia nemal. Drag Queen vníma ako obyčajnú záľubu, ktorá mu pomáha relaxovať a zabaviť sa. Taťána ale mala iný názor a údajne sa extrémne obávala, že by sa také niečo na jej muža vytiahlo na verejnosť.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako prezliekanie sa za ženu vníma umelcova súčasná partnerka, moderátorka Daniela Písařovicová. Kedy sa o tomto jeho koníčku dozvedela? „Prakticky na našom prvom stretnutí. Bavili sme sa o našich záľubách. S nadšením mi o tom rozprával. A ukazoval mi aj fotky,” povedala Blesku.

Rovnako potvrdila, že sa tiež zúčastnila prezliekacích večierkov, o ktorých Ondřej tvrdil, že ich organizoval kedysi aj s Taťánou. „Tiffany je priateľská a vtipná, proste rovnako ako Ondro,” okomentovala alterego svojho priateľa Daniela.

Obavy z toho, že by ju táto partnerova "kauza" mohla ako novinárku poškodiť, vraj vôbec nemá. „Nie, toho som sa nebála. Myslím si, že si všetci veľmi dobre uvedomujú, že Ondro je umelec, ktorý vyrastal v divadelných šatniach, a tak je pre neho drag queen skrátka prirodzenou súčasťou jeho umeleckej duše,” vyhlásila moderátorka.

A Ondřej má jej plnú podporu. „Zhodli sme sa, že tieto klamstvá a ohováranie už prekročili únosnú hranicu. Som zástancom toho, že špinavá bielizeň sa má prať doma. A pokiaľ jej Ondřej v manželstve tak ubližoval, ako popisuje v cirkevnej žalobe, nechápem, prečo sa s ním nerozviedla ona,” uviedla Písařovicová na adresu Kuchařovej.

Podľa jej vyjadrení sa Ondřej Taťány dlho pred ostatnými zastával. „Žiadny rozchod nie je jednoduchý a pre počiatočné útoky mám vlastne pochopenie aj ja, ale keď narážky na exmanžela trvajú dlhšie ako rok, je to jednoducho príliš,” povedala brunetka. Odkázať niečo priamo Kuchařovej však odmietla: „Nechcem. Nebolo by to ani vhodné. Je to jej boj.”