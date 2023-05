Gregorová reaguje na KAUZU svojho syna: Posiela mu verejný ODKAZ... Len sa z toho NEPOS*R!

Po tom, čo vyplávalo na povrch tajomstvo herca Ondřeja Brzobohatého, ktorý sa vo svojom súkromí rád prezlieka za ženu, sa poriadne rozbúrili hladiny šoubiznisu.

Informácie pochádzajú zo žaloby, ktorú podala na cirkevný súd Brzobohatého exmanželka Taťána Kuchařová, ktorá chce dosiahnuť anuláciu manželstva. Podľa samotného umelca má práve ona prsty v tom, že sa spis dostal až do médií.

No ak bolo cieľom Ondřeja skompromitovať, táto snaha príliš nevyšla. Verejne sa totiž herca zastalo viacero zvučných mien. Napísali mu speváčka Dara Rolins, herečka Zuzana Šulajová, herečka Eva Burešová, moderátor Libor Bouček, spevák Václav Noid Bárta, spevák Matěj Ruppert, herečka Sandra Nováková či topmodelka Simona Krainová.

Ani jeho mama, uznávaná slovenská herečka Hana Gregorová, nezostala ticho a verejne mu vyjadrila podporu. Na sociálnej sieti Facebook zverejnila dojímavé slová, ktoré adresovala práve svojmu synovi.

„Ondrejko môj milovaný, chcem ti len povedať, že život prináša rôzne sklamania a výhry a že bez nich by bol nudný a monotónny. Som na teba pyšná, aký si správny chlap a že sme z teba s tvojím úžasným otcom vychovali slušného človeka a skutočného gentlemana,“ začala herečka. Jej ďalšie slová poukazujú na to, že jeho bývalú ženu Taťánu Kuchařovú nemala zjavne príliš v láske. „Vždy si sa k svojim partnerkám choval veľkoryso, či už emocionálne alebo materiálne, aj keď z môjho pohľadu, sem-tam zaslepene. Ale to je láska, s ktorou ruka v ruke občas kráča sklamanie,“ poznamenala herečka.

A nasledovali slová podpory, ktoré by ocenilo každé dieťa. „Pre mňa je dôležité, že si teraz šťastný a spokojný a napriek všetkému si nezanevrel na lásku. Tvoj otec by bol na teba pyšný aj na tvoju prácu, ktorou rozdávaš radosť druhým. A poznáš jeho krédo, ktoré ti často opakoval: Len sa z toho neposrať,“ zneli úprimné slová od Ondřejovej mamy, ktorými narážala na fakt, aby si z toho všetkého nerobil ťažkú hlavu.

„Tak sa toho Ondrejko drž, život ide ďalej a stojí za to žiť ho naplno. Ľúbim ťa, môj najdrahší, aj Tiffany, láskou prenesmiernou a kým budem žiť, je tu moja náruč, ktorá ťa bude chrániť vždy, keď to budeš potrebovať. Tvoja mama,“ zakončila herečka svoj príspevok a pod vrúcne vyznanie pridala aj ich spoločnú rodinnú fotografiu s jej nebohým mužom, hercom Radoslavom Brzobohatým (†79), ktorý by bol podľa jej slov na svojho syna právom hrdý.