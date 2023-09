Gregorovej vyjadrenie k TRETEJ SVADBE: Nad synovými ženami doteraz OHŔŇALA nos!

Hana Gregorová sa vyjadrila k tretej svadbe svojho syna. (Zdroj: Facebook HG, Tv Joj)

Hana Gregorová nebola príliš spokojná, keď si jej syn Ondřej vzal za manželku produkčnú Johanu. Pri Miss World 2006 Taťáne Kuchařovej to nebolo o nič lepšie, ani ona svojej svokre príliš nesadla. „Miss World nie je žiadna značka kvality,” vyhlásila kedysi nekompromisne herečka.

A teraz sa jej syn oženil tretí raz. Len niekoľko mesiacov po zásnubách si zobral za manželku moderátorku Danielu Písařovicovú. „Tak náš Ondrejko si v piatok nad krásnym jazerom Lago di Garda povedal svoje ÁNO so svojou láskou Danielou,” informovala Hana svojich fanúšikov na sieti Facebook.

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý (Zdroj: Facebook HG)

A voči svadbe nemala žiadne výhrady! „Bolo to prekrásne, romantické, stručné a vďaka Kubovi a Liborovi aj vtipné,” prezradila o obrade. A slová chvály tentoraz neminuli ani samotnú nevestu. „Kamaráti vravia, že je to nádherná nevesta, ale ja dodávam, že je to hlavne nádherný človek. A to je najviac,” vyhlásila Hana.

Daniela Písařovicová (Zdroj: Facebook HG)

Je jasné, že tentoraz Gregorová voľbu svojho syna schvaľuje. „Tak moji drahí, nech ste šťastní, zamilovaní, nech vás láska a humor sprevádza spoločným životom a nech vám nikdy nezmizne úsmev z tváre. Ondrejko, ty už máš "dve zahrievacie kolá" za sebou (tvoj otec by bol šťastný, že ideš podľa jeho módu), takže teraz už ten hlavný závod "manželskej rely" dojazdi víťazne do cieľa. Máš vedľa seba úžasnú navigátorku,” popriala novomanželom so všetkou úprimnosťou.

(Zdroj: Instagram OB)