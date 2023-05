Kucherenko provokuje na dovolenke: POZOR, aby ti nevypadli!

Silvia Kucherenko bola v poslednom čase naozaj veľmi vyťažená. Pohltilo ju totiž písanie bakalárskej práce, keďže študuje na jednej z vysokých škôl v Bratislave. Sama sa prezentuje tým, že vedomosti sú najhodnotnejšie v živote človeka a k tomu vedie aj svojho milovaného synčeka Alexandra, ktorý nosí domov samé jednotky.

Po tom, ako blondínka úspešne odovzdala hotovú "bakalárku", odletela preč do tepla nabrať nové sily. Slnečné lúče si momentálne užíva plnými dúškami, čo je badať hlavne na jej Instagrame. A čo čert nechcel, tento rok ju opäť spálilo slnko. „Len ja sa takto viem opáliť (spáliť). A to je stále tá istá pesnička,” uviedla minulý rok. No a vyzerá to tak, že sa zo svojich vlaňajších chýb nepoučila dodnes.

No aj keď je spálená, samozrejme vie, ako zaujať. Ani z tejto dovolenky nechýbajú provokatívne zábery, v ktorých je Silvia doslova ako doma. Najnovšie sa podelila o selfie z kúpeľne, pričom bola odetá iba v sexi plavkách. Touto fotografiou určite potešila nejedno mužské oko.

Hlboký výstrih a... Pozor Silvia, aby ti nevypadli! Tento strih jednodielnych plaviek je naozaj iba pre odvážne ženy. Modelka prosto ukazuje, že je neustále sexi a má na to... Veď pozrite sami!

