Kucherenko na ďalšom ZÁKROKU: Fakt to stojí za to?!

Silvia Kucherenko (Zdroj: Instagram S.K.)

Dlhé roky boli poznávacím znamením Silvie Kucherenko obrovské pery. Popritom mala výrazné obočie, umelé vlasy aj mihalnice... Proste, nebránila sa žiadnym skrášľujúcim pomôckam.

Pôsobila preto dosť umelo a ľudia mali pocit, že je celá vyplastikovaná. Približne pred 3 rokmi ohlásila návrat k prirodzenosti, keď zverejnila prvú fotografiu po tom, čo absolvovala prvé zmenšenie pier.

(Zdroj: Foto: Instagram)

Neskôr si nechala prerobiť aj obočie a zbavila sa napríklad nadpojených vlasov. „Jasné, žena by mala byť upravená a starať sa o seba, ale upútať by mala niečím iným,” vyhlásila Silvia po týchto zmenách.

„Niekedy nám prepne a potom, keď z danej situácie “vytriezveme” a pozrieme sa na svet reálnym pohľadom, búchame si hlavu o stenu, čo nás to postihlo v danej chvíli,” napísala k jednej z koláží, ktorá ju zachytávala v minulosti a s aktuálnym výzorom.

Vôbec to však neznamená, že by Silvia prestala využívať služby estetickej kliniky. Najnovšie mnohých prekvapila zákrokom, o ktorom veľmi nepočuť a v bežných ľuďoch môže vyvolať dojem, že zas "vymýšľa nejaké somariny".

(Zdroj: Instagram SK)

„Ideme robiť spánky,” prihovorila sa fanúšikom zo žilinskej kliniky a niektorí si možno pomysleli, že zle počuli. „Ideme tu trošku dodať objem, pretože predsa ja som chudšej postavy, takže sa to tam žiada a je to veľmi pekné,” dodala Silvia.

Hoci to môže na prvé počutie znieť zvláštne, zistili sme, že ide o zákrok, ktorý ponúka asi každá klinika krásy. Ako vysvetlila lekárka, ktorú Silvia navštívila, spánková oblasť je jedna z prvých oblastí na tvári, kde žena začne vekom strácať tuk. A potom vyzerajú spánky prepadnuto.

„Tieto oblasti my vypĺňame, injekčne aplikujeme kyselinu hyalurónovú, aby sme zachovali peknú kontúru tváre a dôjde aj k liftingu obočia a možno, podľa toho, koľko tam naaplikujeme, aj k liftingu líčka,” vysvetlila doktorka.

(Zdroj: Instagram SK)

Mnohí by takúto maličkosť ani neriešili, ale Silvia evidentne túži byť dokonalá a stojí jej to aj za riziká. „Je to pomerne ťažký, komplikovaný priestor na aplikáciu, pri aplikácii do spánkových oblastí treba dávať veľký pozor,” upozornila lekárka zo žilinského zariadenia. Každý mililiter výplne navyše stojí minimálne 210 eur. Nuž, snáď výsledok splní blondínkine očakávania.