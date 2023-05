Dámy, máte smolu: Markizácky AQUAMAN ukázal FRAJERKU… Je STARŠIA!

BRATISLAVA - Henrik Szabo (28) je verejnosti známy vďaka Farme 12, kde si kvôli svojmu vzhľadu vyslúžil prezývku Aquaman. Nie je žiadnym tajomstvom, že markizácky fešák sa venuje profesionálnemu striptízu, no a tak je zrejmé, že o záujem žien nemá núdzu. Možno aj preto by si kde kto povedal, že je Heňo typický sukničkár a nie je stavaný na vážne vzťahy. Lenže, pravdou je úplný opak...

Odkedy je Henrik verejne známy, po jeho boku sa neobjavila žiadna oficiálna partnerka. A mal na to dobrý dôvod. Aj keď majú mnohí zato, že by sa otočil za každou sexi sukňou, on presne vie, čo chce. Len málokto totiž tuší, že bývalý farmár sa neživí vďaka účasti v reality šou či striptízu, ale najmä preto, že sa aktívne venuje podnikaniu, ktoré má rozbehnuté rovno na niekoľko smerov.

Aj preto vždy túžil po partnerke, ktorá nemá len peknú schránku, no rozumeli by si aj po mentálnej stránke. „Moju životnú partnerku som si vždy predstavoval ako ženu, ktorá bude sebestačná, ambiciózna a nebude so mnou len preto, že sa mi finančne darí. Aj keď sa to možno niekomu nebude zdať, ale vždy som chcel takú, ktorá sa neprezentuje len svojim výzorom, ale je výnimočná aj po intelektuálnej stránke a trebárs rozbeheneme spoločný biznis," povedal nám Henrik, ktorého srdce si napokon získala staršia žena.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram H.S.

„Ja si s rovesníčkami veľmi nerozumiem, nemáme o čom. Ešte nemám ani 30, no presne viem, čo od života chcem a idem si za tým. Partnerka by mala byť partnerkou v každom smere. Toto mi ženy v mojom veku nevedia ponúknuť. Táto generácia dievčat je taká, že... Nechcem nikoho súdiť, no väčšina z nich nemá nič odžité, nechajú sa živiť a len čakajú, kým chlap všetko zaplatí. Nemám problém sa o ženu postarať, ale myslím si, že vo vzťahu by to malo byť tak nejak rovnomerne rozložené. A s babami v mojom veku si dokopy nemám čo povedať," vysvetlil pre Topky.sk markizácky Aquaman.

Slová o staršej žene nie sú žiadna náhoda. Ako sa ukázalo, s jednou takou tvorí pár. Slečna B. je od Henrika staršia a pred pár dňami sa s ňou pochválil aj na sociálnej sieti Instagram. So sexi blondínkou strávil aj spoločnú dovolenku v Egypte. To, že Heňo a neznáma kráska pôsobili ako zaľúbená dvojica, si všimlo mnoho jeho sledovateľov, no a markizácky Aquaman pre Topky.sk potvrdil, že sú skutočne spolu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram H.S.

A z jeho slov je jasné, že to nie je žiadna čerstvá známosť. „Nejde o nikoho nového. Boli sme spolu dlhšie už predtým. Len medzi tým medzi nami nastali nejaké nezhody, mali sme problémy a rozišli sme sa. Verím, že sme si to vyriešili a že tentoraz už to dopadne lepšie," povedal pre Topky.sk Henrik s tým, že žiadne ďalšie detaily o svojom vzťahu zatiaľ zverejňovať nechce.