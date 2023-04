Známe Slovenky vyjadrili PODPORU dobitej misske: Každý násilník patrí za mreže!

Včera obleteli internet dosť závažné obvinenia na adresu markizáckeho moderátora Tomyho Kottyho. Jeho priateľka Ráchel Karnížová, známa zo súťaže Miss Universe či relácie Nákupné maniačky, verejne opísala všetko, čo jej doposiaľ spôsobil. Po vyhrotenej situácii, ktorá sa stala v jej byte cez víkend, už viac nedokázala mlčať a vyšla s pravdou von.

Tomy ju mal psychicky aj fyzicky týrať. Ráchel skončila s krvavými poraneniami, modrinami či monoklom. Po tom, ako všetko vyplávalo na povrch, neostávalo nič iné, len osloviť aj druhého účastníka tohto aktu, samotného Tomyho. Ten včera všetko potvrdil. Následne s ním televízia Markíza aj produkcia, pod ktorou vydával svoje pesničky, ukončili spoluprácu.

„Nebudem sa k tomu siahodlho vyjadrovať. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ vyjadril sa.

Túto situáciu odsudzujú mnohé známe Slovenky, ktoré sa spojili a dobitej misske vyjadrili podporu. Ak zažívate alebo sa stretávate s násilím vo svojom okolí, môžete zavolať na bezplatnú linku pomoci s číslom 0800 212 212. Slová vyjadrujúce podporu a rešpekt si môžete prečítať nižšie.

Katarína Balážiová alias Becca, moderátorka - Každý násilník patrí za mreže!

Zuzana Kovačič Hanzelová, novinárka - Na mieste sú otázky na agresora.

Kristína Krajčírová, modelka - Neexistuje, že sa ten chlap zmení, keď vás mláti!

Veronika Adamíčková alias Ronie, speváčka - Veci typu ako násilie na ženách sa v civilizovanej spoločnosti nemôžu za žiadnych okolností akceptovať.

Kristína Svarinská, herečka - Násilie je neakceptovateľné.