POSLEDNÉ VYJADRENIE dobitej missky k agresívnemu EX: Asi sa mi to VRÁTILO!

Celú svoju skúsenosť s moderátorom markizáckej Farmy Xtra detailne opísala a zverejnila aj niekoľko hrozivých fotiek svojich modrín, monokla, krvavej tváre či rozmláteného bytu. Ráchel hovorí, že Tomy ju už raz napadol aj pred týmto incidentom, avšak vtedy tvrdil, že ho niekto musel zdrogovať, a tak ho zamilovaná partnerka vzala na milosť.

Lenže celá vec sa zopakovala a dosiahla priam obludné rozmery. Ráchel hovorí, že Kotty má problém s alkoholom, no a jemu nezostávalo nič iné, len sa k celej veci priznať a dokonca vraj nastúpil na liečenie. Áno, žiaľ je to pravda a veľmi, ani neviete, ako ma to po ľudskej a mužskej stránke mrzí. Toto, čo som spravil, je niečo, čo sa nedá ospravedlniť a nemá sa toto stávať, nikdy, za žiadnych okolností. Aj preto som sa rozhodol dnešným dňom nastúpiť na liečbu a tak, ako som Ráchel veľmi miloval a stále milujem, mi to doteraz moja hlava neberie, čo sa stalo, chcem nielen jej, ale aj sebe dokázať, že sa viem zmeniť a byť lepším človekom a mužom...“ poskytol svoje oficiálne stanovisko Tomy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram R.K.

Svoje posledné vyjadrenie teraz zverejnila aj Ráchel. „Už sa k tomu viac nebudem vyjadrovať,” povedala Ráchel, ktorá zároveň uviedla, že na svojom Instagrame, kde jej do dnešného dňa pribudlo viac ako 100-tisíc sledovateľov, sa chce teraz venovať téme domáceho násilia. Mladá ryšavka uviedla, že kým túto skúsenosť neokúsila na vlastnej koži, myslela si, že jej sa to nikdy stať nemôže.

„A keď sa to aj niekomu stalo, bola som taká, že... Hm, asi si to zaslúžila. Alebo neviem čo... Proste, asi sa mi to vrátilo a stalo sa to mne, keď som si to vôbec že nezaslúžila. A preto by som sa tejto téme chcela venovať viacej. Lebo keď si predstavím, ako ste nás vy videli, že sme vyzerali ako šťastný pár... Čo sme aj boli v podstate, ale nevedeli ste, čo sa deje za zatvorenými dverami. A keď si predstavím, koľko ďalších ľudí takto existuje a častokrát tí ľudia, ktorí to robia, na to vôbec nevyzerajú,” vysvetlila svoje pohnútky Ráchel, ktorá svojou odvahou prehovoriť o tom, čo si musela prežiť, spustila obrovskú lavínu reakcií.

Zostáva len veriť, že jej príbeh inšpiruje aj ostatné ženy, ktoré naberú rovnakú odvahu ako ona a minimálne agresívnych násilníkov opustia, alebo rovno zariadia, aby za svoje konanie niesli následky.

