Tajomstvo z Adelinej svadby: Týmto ju Viktor totálne vytočil!

Mnohých tento vzťah spočiatku udivil, a hlavne rýchlosť, akou sa vrhli do manželstva. No Adela Vinczeová a Viktor Vincze žijú už šiesty rok vo veľmi spokojnom manželstve.

Galéria fotiek (3) Adela Vinczeová a Viktor Vincze

Zdroj: Ján Zemiar

No neznamená to, že by sa v ich vzťahu nikdy neobjavil ani mráčik. Veď Viktorovi sa podarilo Adelu naštvať už rovno na svadbe! Vyšlo to najavo, keď si moderátorku odchytila redaktorka portálu markiza.sk a položila jej 7 rýchlych otázok.

Jedna z nich znela, čo najemotívnejšie prežila na svadbe. Adela najprv zaváhala. „Ja som tú svadbu nijako extra emotívne neprežívala, bol to proste žúr,” priznala pre kamerou. Ale nakoniec si spomenula na chvíľku, keď to v nej doslova vrelo. „Keď Viktor nad ránom už asi sedemnásty raz opakoval rozlúčkový prejav Vladimíra Mečiara, to som sa už vytočila, to bola veľmi silná emócia,” vyhlásila blondínka. Nuž, ešteže nevyviedol nič horšie...