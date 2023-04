Adela Vinczeová pred 26 rokmi: MODELINGOVÁ kariéra STROSKOTALA… Čo by bolo keby?!

BRATISLAVA - Dnes úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová (42) sa kedysi zúčastnila prestížnej súťaže Elite Model Look. V tom istom čase tam o víťazstvo bojovala aj Andrea Verešová (42), ktorá dodnes predvádza na prehliadkových mólach a žiari v svetlách reflektorov. Adela svoju nádejnú modelingovú kariéru zahodila, pritom na to mala všetky predpoklady.

Jedna z najlepších slovenských moderátoriek kedysi skúšala šťastie v úplne inej oblasti. Adela Vinczeová, kedysi Banášová, bola pred štartom svojej moderátorskej kariéry nádejnou modelkou.

Ako 16-ročná bojovala o svoju modelingovú budúcnosť v prestížnej súťaži Elite Model Look. Dokonca bola v tom istom ročníku, ako aj modelka Andrea Verešova.

Adelina štíhla, vysoká postava s dokonalými mierami a výrazné črty tváre naznačovali, že by sa mohla stať taktiež úspešnou modelkou a dobíjať svetové mekky módy, ako Miláno, Paríž či New York. No žiaľ, nestalo sa tak.

A možno aj chvalabohu. Ako sme vás už v minulosti informovali, podľa jej vlastných slov to nebolo pre ňu to pravé orechové. Navyše, slovenský šoubiznis by veru prišiel o moderátorku, ktorá je naozaj výnimočná vo svojom obore.

Od prehliadkových mól a fotoaparátov Adela teda zamierila k mikrofónu a popri štúdiu kulturológie na bratislavskej Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) začala pracovať v rádiu po boku moderátora Mateja Cifru alias Sajfu, s ktorým sú veľmi dobrí kamaráti aj dnes. Do diváckeho povedomia sa dostala najmä vďaka speváckej šou Slovensko hľadá Superstar v roku 2004, kde jej moderátorským kolegom bol Martin Pyco Rausch a v zákulisí Bruno Ciberej.

Hoci modelingová kariéra blondínky stroskotala, pred mikrofónom a kamerami sa našla a patrične predviedla všetky svoje kvality. A to najmä dar reči, improvizácie, pohotovosti, ale čo-to určite vyťažila už aj zo zmieneného modelingu, ktorý bol pre ňu do istej miery veľkou školou do života. Aktuálne má vlastnú reláciu Trochu inak s Adelou a sedí tiež v porotcovskom kresle markizáckej tanečnej šou Let's Dance.

