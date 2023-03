VŠETKO sa otočilo NARUBY: Adelu prekvapil život s bábätkom... Toto už fakt neriešim!

BRATISLAVA - Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová (42) opäť zasadne do porotcovského kresla v známej tanečnej šou Let's Dance na Markíze. No odkedy sa stala adoptívnou mamou, jej život sa obrátil o 180 stupňov. Sama tomu nemôže uveriť, no kedysi stresujúce bežné veci sú jej už dnes dokonca úplne už ukradnuté.

Aj úplná maličkosť v živote nám niekedy dokáže z ničoho nič celý náš doterajší systém obrátiť naruby. Pre Adelu Vinczeovú to však bol práve veľký životný krok a malý človiečik, ktorému sa po dlhom očakávaní konečne stala adoptívnou matkou. A zrazu sa na svet začala pozerať inak.

Adela je známa svojím perfekcionizmom a húževnatou prácou, no s príchodom dieťaťa sa jej zmenili hodnoty. Keďže sa včera v priestoroch bratislavskej Incheby konala tlačová konferencia k veľkolepej tanečnej šou Let's Dance, ktorá štartuje už túto nedeľu, moderátorku sme vyspovedali a okrem pracovných povinností nás práve chytili za srdce tie materské. Čo je zrazu pre ňu iné?

„Je to niečo krásne, veľmi ma to prekvapilo a nikdy by som to o sebe nepovedala, že ma niečo takto, a teda aj Viktora, nadchne a emotívne pohltí,“ začala rozhovor pre Topky.sk. Adela.

Potom prešla k tým zásadným zmenám, no nebola by to ona, keby si aj nezavtipkovala. „Viem byť dosť dlho v pyžame, lebo sa nestíham prezliecť, alebo neprichádza na to ten vhodný moment, až keď sa ide kočíkovať. Vlastne si nič doma neobliekam, skriňu skoro vôbec nevyužívam. Mám jedny tepláky, ktoré už sú vlastne nevyprateľné, lebo keď také tie rôzne fliačky z rôznych príkrmov dáte do sušičky, tak to sa tam zapečie,“ rozosmiala sa moderátorka.

Následne však pristúpila k našej otázke s plnou vážnosťou. „Veľa iných vecí vie ísť zrazu bokom, bez pocitu nervozity. A môže to pre niekoho vyznieť neslušne, že niekomu neodpíšem aj päť týždňov na mail a možno už ani nikdy a predtým by som bola z toho vystresovaná a teraz je mi to vlastne jedno. Je zvláštne, že to jeden človek takto zmení,” podotkla Adela, ktorá dala týmto jasne najavo, že už takéto banality fakt nerieši.

V rozhovore nám však prezradila aj to, ako ona vníma tohtoročnú sériu Let's Dance a kto sa bude počas priamych prenosov starať o ich malý adoptovaný zázrak. Viac k súťaži, ale aj z jej súkromia sa dozviete v rozhovore vyššie.