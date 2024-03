Viktor Vincze (Zdroj: TV Markíza)

Viktor Vincze začínal v spravodajstve. Neskôr ho televízia Markíza obsadila do projektu Let's Dance, kde svojimi moderátorskými schopnosťami všetkých očaril. Dôkazom toho je aj to, že ho režisér oslovil už tretíkrát. No a nám prezradil, aké to pre neho je.

„Nervozitu a stres pociťujem pred každým jedným prenosom, lebo to mám v rukách a mám za to zodpovednosť,“ objasnil. „Nie je to paralyzujúci stres, lebo už som to zopár rokov robil, čiže viem, čo čakať. Zároveň je to vždy trošku nekomfortné. Ja v sobotu večer dostanem scenár, kde je napísané, čo ako nasleduje, čo tancujú, aké dokrútky máme, a tak...“ prezradil s tým, že si musí vždy dopredu premyslieť čo bude hovoriť, aby sa v každom živom vysielaní neopakoval.

„V tomto je to výzva, ale to je tá robota a už som si na ňu zvykol a teším sa, že to nejako funguje,“ dodal. Moderátorskú dvojicu bude opäť tvoriť s kolegyňou Luciou Hlaváčkovou. Čo od šou očakáva, si už môžete vypočuť v rozhovore nižšie.

Viktor Vincze v STRESE pred každým prenosom: Je to NEKOMFORTNÉ! (Zdroj: Vlado Anjel)