Dominika Cibulková 3 týždne pred PÔRODOM na Let’s Dance: Ježiš, nie som PRIPRAVENÁ!

Niekdajšia svetová štvorka v tenise Dominika Cibulková bola v poslednom období pod paľbou otázok ohľadne pohlavia jej budúceho potomka. To však do poslednej chvíle tajila a nakoniec ho prezradila okázalo a pompézne, ako sa na známu tvár v jej prípade patrí. Usporiadala veľkolepú oslavu, kde všetkým oznámila, že to bude dievčatko.

A keďže sa napriek vysokému štádiu tehotenstvo aj so svojim mužom Michalom Navarom dostavila na prvý tanečný večer markizáckej šou Let's Dance, nedalo nám nespýtať sa jej, ako projekt pred rokom prežívala ona sama... No hlavne nás zaujímali jej bezprostredné pocity, keď sa dozvedela, že čaká dievčatko.

„Cítim sa fantasticky na to, že mám len 3 týždne do pôrodu, tak si myslím, že mi nevadili ani tie 3 hodiny sedieť a bol to fakt, že super program a mala som takú absolútnu emóciu a aj nostalgiu z minulého roka,“ povedala nám Dominika, ktorej krásne tehotenské bruško sa už nedá prehliadnuť. Ďalšie otázky sme preto smerovali k bábätku. Zaujímalo nás, ako reagovala, keď sa dozvedela jeho pohlavie.

Galéria fotiek (16) Dominika Cibulková

Zdroj: Ján Zemiar

„To bol taký moment, že manžel bol akurát pri mne a nevedela som, že mi práve vtedy zavolajú. Volalo mi neznáme číslo, zdvihla som telefón a povedali mi, že je všetko v poriadku a máte tam aj pohlavie. Chcete ho vedieť?“ zanietene nám opísala mamička svoju príhodu a potom to prišlo: „Ježiš ja nie som pripravená!“

No ako aj ona sama podotkla, priala si pre svojho prvorodeného syna Jakubka sestričku a nakoniec sa to teda aj podarilo. A reakcia jej muža v tom čase rozhodne stála za to. To, čo jej vtedy jej drahý povedal a ako si spomína na svoje začiatky v účinkovaní Let's Dance, ale aj kto sa jej najviac páčil z prvého kola, sa už dozviete v rozhovore vyššie.