Cibulková je už DOMA z pôrodnice: ROZKOŠNÉ GESTO od Jakubka... Hrdá mama neudržala SLZY!

Dominika Cibulková sa v nedeľu predpoludním na sociálnej sieti Instagram pochválila krásnou správou. Stala sa dvojnásobnou mamou. „A zrazu je náš svet naplnený - slovami sa nedá vyjadriť lásku, ktorú už pre teba nosíme, dievčatko nase. Vitaj na svete, Nina Navara,“ napísala k fotke z pôrodnice.

Blondínka rodila tak, ako svoje prvorodené dieťa, v pôrodnici vo Viedni. Tam pobudla len 2 dni a na tretí už bývalú tenistku pustili domov. Nám sa podarilo zachytiť, ako si pre dvojnásobnú mamičku prišiel jej manžel Michal. Spoločnosť im robil aj ich prvorodený syn Jakubko.

No a práve ten dojal Dominiku k slzám. Svojej mame a malej sestričke totiž doniesol kytičku kvetov. No a to sa už blondínke kotúľali slzy po tvári. Určite aj od radosti, že je konečne celá rodinka pokope. Novopečeným rodičom gratulujeme a mamičke a malej princeznej prajeme veľa zdravia!

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar

