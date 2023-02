Luxusná párty Dominiky Cibulkovej: FOTO Prezradila POHLAVIE bábätka!

Galéria fotiek (2) Dominika Cibulková je v 4. mesiaci tehotenstva

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - A je to vonku! Odkedy Dominika Cibulková prezradila, že čaká druhé dieťatko, jej fanúšikovia netrpezlivo čakali aj na to, kedy bude známe pohlavie bábätka. No a ako sa dalo očakávať, bývalá svetová štvorka nenechala nič na náhodu a pre túto príležitosť si opäť pripravila veľkolepú párty!