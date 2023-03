Slovenský herec po 2 rokoch učinil RÁZNE rozhodnutie: Zbavil sa brady... Veď vyzerá ako chlapček!

BRATISLAVA - Herec Richard Autner (30) momentálne hviezdi v tanečnej šou Let's Dance. Diváci ho na televíznych obrazovkách mohli evidovať ako zarasteného chlapa. No tomu je koniec! Umelec po dvoch rokoch učinil rázne rozhodnutie a bradu dal dole. Pozrite, to je ale poriadna zmena, veď vyzerá ako chlapček!

Herca Richarda Autnera môžu diváci televízie Joj evidovať ako doktora Vargu zo seriálu Nemocnica. V jojkárskom počine pôsobil dlhé 3 roky, ale potom, čo prijal ponuku tancovať v šou Let's Dance, jeho postava zo seriálu zmizla. Momentálne tak úspešný herec pôsobí len v Slovenskom národnom divadle a v spomínanom markizáckom projekte.

Pred necelými dvomi týždňami sa na obrazovkách televízie Markíza po prvý raz predviedol po boku šikovnej tanečnice Dominiky Roškovej. A ako si mnohí mohli všimnúť, Richard je naozaj multitalentovaný a nejde mu to len v úlohe herca, ale aj tanečníka. S Dominikou im to ladí a zatiaľ každú nedeľu svojím výkonom ohúrili.

Galéria fotiek (3) Dominika Rošková a Richard Autner

Zdroj: Ján Zemiar

Avšak tú budúcu ho neuvidíte tak, ako ste na neho boli zvyknutí. Slovenský herec totiž radikálne zmenil svoj imidž. Typickým znakom pre neho bola práve jeho hustá brada, ktorú sa rozhodol dať dole. „Po dvoch rokoch bez brady. Niečo sa chystá!” napísal k fotografii na sociálnej sieti. Zdá sa, že Richard toto rázne rozhodnutie učinil kvôli novej hereckej úlohe, ale to, kde sa v budúcnosti ukáže, ešte jasné nie je.

Mnohí sa však zhodli, že to Rišovi nesmierne pristane, a to, že sa oholil mu poriadne ubralo roky. Vyzerá úplne ako taký chlapček! „Lepšie, mladší vyzeráš,” znela pochvala od jednej z komentujúcich. „Juuj, aký chlapec,” prišlo zase od ďalšej. No a my musíme s jeho fanúšikmi len súhlasiť!

Galéria fotiek (3) Richard Autner

Zdroj: Instagram R.A.