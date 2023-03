TOP momenty zo zákulisia Let’s Dance: Markizácka hviezdička DOLE BEZ, Horváthovej TRAPAS a Darin horúci BOZK SO ŽENOU!

Šou Let´s Dance má za sebou úvodné kolo, ktoré si diváci televízie Markíza mohli včera večer vychutnať v priamom prenose. Na parkete sa predviedlo 11 profesionálnych tanečníkov so slovenskými celebritami. Bolo na nich vidieť, že prípravy nezanedbali a keď prišiel ich moment, vydali zo seba maximum. Svedčí o tom aj zdieľané prvé miesto, ktoré obsadili až tri tanečné páry.

Mnohé známe tváre si nemohli nechať ujsť štart ôsmej série Let´s Dance. V hľadisku ste tentokrát mohli zahliadnuť aj markizácku hviezdičku Viktoriu Aichu Niang, ktorá minulý rok žiarila na tanečnom parkete. Do povedomia slovenských divákov sa dostala vďaka šou Love Island, kde využívala nadmerné množstvo anglických výrazov vo svojich vetách.

Ale čím šokovala teraz? Na červený koberec zavítala v extravagantnom outfite, v ktorom jej nejako chýbali nohavičky. Čierny overal s priesvitnými miestami odhaľoval niektoré časti jej tela. Presnejšie aj tú dolnú, a preto sa zrejme Aicha rozhodla tentokrát svoju spodnú bielizeň nechať doma.

Tanečnú atmosféru si prišla užiť aj herečka Monika Horváthová, ktorá spočiatku pôsobila nenápadne, až kým sa jej nestal menší trapas. Počas toho, ako stála pred objektívmi, sa jej zrejme rozopli šaty alebo podprsenka. Pohotový snúbenec jej hneď prišiel na pomoc a na vtipnom momente sa už len obaja spoločne zasmiali.

No a toto je najväčšie prekvapenie zo zákulisia prvého kola! Dara Rolins opäť zavítala na Slovensko. Samozrejme, nevynechala ani menšie debaty so svojimi dlhoročnými priateľmi. Nášmu fotografovi sa podarilo zachytiť moment, kedy si speváčka a herečka Zuzana Kubovčíková Šebová vymieňali medzi sebou vrúcne slová. No a nezostalo to len pri nich. Pri ich rozhovore padol aj horúci bozk! Veď pozrite sami. A celú fotogalériu zo včerajšieho večera si môžete tiež pozrieť vyššie.