Daru za tento outfit SKRITIZOVALI: Hviezdna herečka mala na Oscaroch TAKÉ ISTÉ ŠATY… Ktorej pristanú viac?!

Keď sa Dara Rolins pred týždňom objavila na markizáckom Let's Dance vo fialových flitrové šatách, vyslúžila si za ne na sociálnych sieťach kritiku. Dôvod? Róba, ktorá odhaľovala jej vypracovaný chrbát, totiž zboku poodhalila aj jej prsia. A okamžite sa spustila lavína negatívnych komentárov.

„Zakryla by som tie zle urobené prsia alebo by som zvolila iný strih šiat,“ objavilo sa pod videom z Let's Dance. A s týmto komentárom súhlasili aj ďalší: „Prsia sú dosť divné. Zošuverené a nevyzerajú dobre na to, že sú umelé.“ Treba však povedať, že sa našlo aj viacero takých komentujúcich, ktorým sa, naopak, Dara vo fialových šatách páčila.

Veľmi podobnú róbu si v nedeľu na odovzdávanie Oscarov obliekla aj hviezdna herečka Brooks Nader. Tiež mala na sebe fialové flitrové šaty, rovnako viazané okolo krku s odhaleným chrbtom a k outfitu zvolila, rovnako ako Dara, vysoko vyčesaný cop a remienkové sandále.

Dokonca aj prsia zbodu tmavovláske vytŕčali rovnako, ako našej Dare. Jediným rozdielom medzi našou divou a tou svetovou, bola dĺžka módneho kúsku. Zatiaľ čo Dara siahla po šatách po lýtka, Brooks siahala sukňa až po zem. Pozrite na ne, ktorej podľa vás to pristalo vo fialovej róbe viac?

Galéria fotiek (6) Zdroj: Profimedia/Ján Zemiar

