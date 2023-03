2. kolo Let’s Dance: Nepríjemný ÚRAZ Čírovej, Cimarrov PÁD a… Prvý vypadnutý pár!

Včerajší večer patril opäť markizáckej šou Let's Dance. Keďže v úvodnom kole nikto nevypadol, na parkete sa mal opäť predviesť plný počet tanečných párov, ale žiaľ, nestalo sa tak. Na začiatku druhého kola moderátor Viktor Vincze oznámil, že Mária Čírová a profi tanečník Joris Yacoub tentokrát nepredvedú svoj tanec. Speváčka sa totiž nepríjemne zranila...

Na jednom z tréningov jej v chrbtici pod rebrami niečo puklo a ďalej už od bolesti nevedela pokračovať. Zatiaľ čo Joris prišiel svojich kolegov podporiť do bratislavskej Incheby, Mária druhé kolo sledovala z pohodlia domova. Vincze tiež ozrejmil, že ak by sa speváčkin stav náhodou nezlepšil, bude musieť zo súťaže odstúpiť a Joris tak bude tancovať s náhradníčkou. Márii prajeme veľa zdravia a síl.

Diváci televízie Markíza sa ale nevedeli dočkať výkonu kubánskeho herca Maria Cimarra. Ten sa nenechal zahanbiť a so svojou tanečnou partnerkou Vandou Polákovou predviedli quickstep. Lenže pri konci to s ním trošku zakolísalo a zrazu sa Mario ocitol na zemi. To, či to bolo chtiac či nechtiac, nie je zrejmé. Kým jedna strana sa zhoduje na tom, že Mariov pád nepatril k choreografii, druhí hovoria opak. Čo si o tom myslíte vy?

Včera ale museli tanečníci vydať zo seba maximum. Už nestačilo len ohúriť porotu, ale aj divákov. Práve diváci svojím SMS hlasovaním mali moc rozhodovať o tom, kto súťaž nadobro opustí. Mario bol aj napriek svojmu pádu, ktorý všetkých zaskočil, presvedčivý a postúpil do ďalšieho kola.

Jeden pár však tentokrát vypadnúť už musel. Pri prvom vyraďovaní dostali najmenej diváckych hlasov herec Victor Ibara a tanečnica Simona Brecíková. A tak sa stali prvým tanečným párom, ktorý tohtoročnú ôsmu sériu opustil.

