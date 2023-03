Známe Slovenky obzerali gaťky: Zamaskovaná Ďurianová, Krajčírová v pyžame a... Zuzi, POZOR!

Predstavenie novej rady menštruačných nohavičiek známej značky prilákalo do bratislavských priestorov mnoho krások zo slovenského šoubiznisu. Momentálne sa spomínaná spodná bielizeň pohybuje vysoko v trendoch a skoro každá žena chce mať aspoň jedny doma. Nečudo, že túto akciu prišlo podporiť tak veľa známych žien.

Medzi pozvanými hosťami sa nachádzala aj Marianna Ďurianová, ktorú bolo ťažké aj spoznať. Moderátorka sa totiž zamaskovala od hlavy až po päty. Využila ešte posledné chladné dni na to, aby na seba hodila hrubý sveter a korunu krásy si zakryla výraznou čiapkou. Neboli jej dokonca vidieť ani oči, keďže aj v interiéri mala na sebe okuliare. No spoznali by ste ju?

Galéria fotiek (4) Marianna Ďurianová

Zdroj: Ján Zemiar

Úlohy moderátorky sa zhostila Barbora Krajčírová. Tá síce skvele odprezentovala novú radu nohavičiek, ale outfit, v ktorom na udalosť prišla, jej tentokrát úplne nevyšiel. Košeľa a nohavice pripomínali skôr pyžamo než elegantný kostým.

Galéria fotiek (4) Barbora Krajčírová

Zdroj: Ján Zemiar

A nechýbala ani Zuzana Vačková. Herečka, ktorá je vždy pozitívne naladená a dobrá energia z nej srší za každých okolností, bola len kúsok od malej nehody. Nášmu oku neušlo, že mala rozviazané šnúrky na topánke a ak by si to neskôr nevšimla, mohlo to dopadnúť veľmi zle. Zuzi, do budúcna pozor na tento detail! A to, kto sa ešte prišiel pokochať novými nohavičkami, si môžete pozrieť v našej galérii vyššie.