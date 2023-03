BOJOVÁ premiéra: Čerstvý otecko Jopo si nasadil BOXERSKÉ rukavice... Postavil sa s nimi proti ŽENE!

O večerný program mali slovenské celebrity postarané! Včera sa v jednom z bratislavských kín totiž konala premiéra bojového filmu Creed III. a mnohé známe tváre zo sveta šoubiznisu si ju nenechali ujsť. Americký počin, v ktorom obsadil hlavnú úlohu herec Michael B. Jordan, je lákadlom pre mnohé ženy, ale aj mužov.

Svoje o tom vie aj Petra Batthyány, ktorá kinematografickými zážitkami nepohrdne. Je jasné, že dcéra známeho herca je milovníčkou filmov, no pre pozvaných bola v kine pripravená aj atrakcia, ktorú všetci patrične využili. Popritom, ako si kupovali pukance, si známe tváre mohli vyskúšať aj MEGA obrovské boxerské rukavice.

Galéria fotiek (24) Premiéra filmu Creed III

Zdroj: Ján Zemiar

Túto možnosť využila aj Petra. A čo by to bol za "zápas", ak by nemala proti sebe súpera. Tejto príležitosti sa chytil moderátor Jozef Jopo Poláček, ktorý si v momente nasadil na ruky základnú pomôcku boxeristov. A súboj mohol začať!

Galéria fotiek (24) Petra Batthyany

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (24) Jozef Jopo Poláček

Zdroj: Ján Zemiar

V červenom rohu stála sympatická Petra a oproti nej sa do modrého postavil práve čerstvý otecko Jopo. Všetko však bolo samozrejme myslené v rámci srandy a nakoniec si aj víťazoslávne zdvihli obaja ruky nad hlavu, ako to už býva zvykom pri profesionálnych boxerských zápasoch.

Galéria fotiek (24) Jozef Jopo Poláček a Petra Batthyany

Zdroj: Ján Zemiar

Galéria fotiek (24) Jozef Jopo Poláček a Petra Bathyany

Zdroj: Ján Zemiar

Aj takto môžu vyzerať kinopremiéry. V našej galérii nižšie si môžete pozrieť, kto ďalší si nasadil na ruky obrovské rukavice a tiež, ako to opäť pristalo hovorkyni Lucii Forman Habancovej. A od zajtra máte možnosť si tento filmový zážitok v kinách vychutnať aj vy!