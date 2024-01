Marianna Ďurianová (Zdroj: Ján Zemiar)

Marianna Ďurianová bola kedysi obrovskou hviezdou televízie Markíza a v časoch jej najväčšej slávy nebolo časopisu či novín, kde by na titulke nesvietila jej tvár. V roku 2018 sa však vrátila tam, kde kedysi začínala. Zmenila iba náplň práce, teraz je namiesto správ moderátorkou športu.

Menej ako voľakedy sa však zúčastňuje na spoločenských akciách a udalosť, na ktorej sa objaví, si starostlivo vyberá. Kam však príde, tam je neprehliadnuteľná svojím žiarivým úsmevom, šarmom a pohotovosťou. Marianna proste nestarne a pribúdajúce roky vidieť len na jej synovi, ktorý aj keď sa venuje rôznym činnostiam, v maminých šľapajách zrejme nepôjde: „Je veľmi dobrý programátor a pravdepodobne pôjde týmto smerom, už si programuje svoje hry a to je klik-klik-klik a vôbec netuším, čo robí…“ Marianna priznáva, že to je tak trochu nad jej sily, ale nie je vraj úplne bezradná vo svete technológií.

Sú však aj prípady, kedy sa spoľahne na syna a nechá si veci vysvetliť či dokonca sa niečo nové zaučiť. Týka sa to napríklad aj auta a všetkých jeho vymožeností. Tam je Romanko jej asistent, ktorý ponastavuje všetko, čo treba. „Mám hybrid a kým pochopím všetky ikonky, ktoré tam sú a na čo sa majú používať a ktorú mám kedy stlačiť, tak on to má už dávno vybavené.“

Moderátorka sa už teší na časy, keď bude rozvážať on ju a popravde Roman by najradšej šoféroval už teraz. Počkať si však bude musieť ešte sedem rokov. Nás však zaujímali aj jeho slabé stránky. Ktoré to sú a viac o tom, či synovi Marianna stíha v tomto rýchlom svete, sa dozviete vo videu.

Marianna Ďurianová priznala, čo nemal nikto vedieť: Je to nad moje sily! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)