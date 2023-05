Vulgárna reakcia na Vačkovú: Peňazí po k*k*t... ŽOBRÁČKA!

V dnešnej dobe sa mnohí herci vybrali aj inými cestami. Zuzana Vačková má napríklad na platforme YouTube vlastnú reláciu a okrem toho sa etablovala aj ako influencerka.

Častým predmetom jej príspevkov je zdravý životný štýl a ľahké a jednoduché stravovanie. Aktuálny recept sa ale u niektorých nestretol s pochopením. „Peniaze po k*kot, ale bude jesť jedlá ako žobráčka,” vysmial ju jeden zo sledovateľov na Tik Toku.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram ZV

Táto správa do istej miery zafungovala aj ako posolstvo. „Že mám peniaze, ale budem jesť jedlá ako žobráčka? Toto je reakcia na recept na kapustový steak s kapustovým pyré a som veľmi šťastná, že ste konečne pochopili, že stravovať sa zdravo vôbec nemusí stáť veľa peňazí. Blahoželám!” reagovala herečka.

No nevyhla sa ani komentáru ohľadom použitého slovníka. „A to vaše vyjadrovanie... Čo vám poviem? Vaša voľba, váš jazyk, vaša prezentácia. Vypovedá to o vás. Prečo si to robíte?” povzdychla si so smútkom Vačková.