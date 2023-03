Markizácka hviezdička v SLZÁCH: Opustil ju frajer... Je to ťažké!

BRATISLAVA - Má to naozaj ťažké. Markizácka hviezdička momentálne prežíva náročné chvíle bez svojho frajera. Niekedy nemá chuť ani sa postaviť z postele!

Víťazka prvej série Love Island Laura Chrebetová prežíva momentálne náročné obdobie. Začiatkom februára sme vás na Topkách informovali, že ju opustil jej snúbenec Martin Kulhánek. Ako aj iní jeho známi kolegovia, tiež prijal ponuku zúčastniť sa markizáckej šou Survivor.

Síce sa mu tam darí, ale Laura za ním smúti. V najnovšom príspevku na Instagrame poukázala na to, že aj keď sa na verejnosti ukazuje s úsmevom, nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad zdá byť. Aj keď ponuku dostala aj ona, rozhodla sa ostať doma s blízkymi. A teraz... Preplače potoky sĺz.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram LCH

Priznala, že je to bez neho naozaj ťažké. Každý deň premýšľa nad tým, ako sa Martin má. Zatiaľ, čo je ona v pohodlí domova, on hladuje na opustenom ostrove. „Je ťažké myslieť na to, že ten váš najbližší je niekde na druhej strane sveta, trápi sa a hladuje. Sú dni, keď nemám chuť sa ani postaviť z postele, nemám chuť pridávať nič na Instagram, čo ste si už určite všimli, ale rozmýšľam nad tým, ako sa asi má,“ opísala ťažké chvíle.

Tiež sa vyjadrila, že ju hnevajú vyjadrenia od ľudí, ktorí nevedia, čo momentálne obaja prežívajú. „Občas ma hnevajú komentáre typu: však je tam pár dní a už tam vyplakáva. Áno, aj ja plačem, a to mám čo jesť, mám kde spať a mám pri sebe svojich blízkych. Ani si neviem predstaviť, aké ťažké to musí byť pre Martina,“ dodala.

Na záver sama priznala, že nie je hanba dať najavo to, ako sa momentálne cítime. „Týmto chcem len ukázať, že nie je hanba dať najavo svoje emócie. Je jedno, či ste chlap alebo žena. Je to úplne v poriadku a každý z nás ich potrebuje občas vypustiť,“ uzavrela.