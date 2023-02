Veľké prekvapenie v šou Survivor: Nového súťažiaceho veľmi dobre poznáte!

BRATISLAVA - Kto by to bol čakal! Najdrsnejšia markizácka šou odštartovala už koncom januára. Súťažiaci na ostrove už bojujú o prežitie a momentálne ich zostavu doplnili ďalšie 4 mená. Medzi nimi aj dve známe. Slovákom je však povedomé najmä jedno z nich!

Iba prednedávnom bola odhalená celá zostava markizáckej šou Survivor. Súťažiaci postupne zo všetkých krajov odlietali na ostrov, kde zabojujú o prežitie. Nie je žiadnou novinkou, že si siahnu na dno svojich síl. Medzi členov zostavy vybrali aj tentokrát známe mená.

Nachádza sa medzi nimi napríklad víťaz 14. série Farmy Filip Jánoš alias Fifqo či Petr Havránek, ktorý minulý rok zahviezdil v šou Love Island. Markíza si počas toho, ako súťažiaci bojujú o svoj život, prichystala pre divákov ďalšie prekvapenie v podobe nových členov.

Aj keď české osadenstvo zásadne prevyšuje to slovenské, momentálne k čerstvým bojovníkom pribudli ďalši traja Česi a len jeden Slovák. No a jedným z nich je aj Martin Kulhánek, ktorý rovnako ako Pítr, minulý rok na Kanárských ostrovoch hľadal lásku. Martinovi sa to spolu s jeho nastávajúcou aj podarilo vyhrať.

Kulhánekov odchod z Českej republiky oznámila práve jeho snúbenica Laura. „Tak, niektorí ste to už zistili, niektorí o tom ešte neviete, ale môj drahý sa rozhodol vyskúšať si jednu z najťažších reality šou, a tou je Survivor. Bude to výzva aj pre mňa, a pre neho ešte väčšia. Všetci viete, že sme na seba veľmi naviazaní, takže toto bude pre obidvoch extrémna skúška a bude sa mi určite veľmi ťažko pozerať na to, ako tam hladuje a súťaží o trochu jedla. Každopádne, teším sa z toho, že si môže niečo také vyskúšať, a teraz mu všetci musíme držať palce, nech sa dostane čo najďalej a všetkým ukáže, aký je bojovník,“ prezradila.