Braňo zo Survivoru s MONOKLOM pod okom a manželka herca Černého (71)… Sexica s TETOVANÍM na stehne!

Galéria fotiek (24) Branislav Martanovič a Vlado Černý s manželkou Ivetou

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - Včera vo večerných hodinách sa bratislavské kino na nábreží Dunaja zaplnilo slovenskými hviezdami. Konala sa totiž slávnostná premiéra dlhoočakávanej romantickej komédie Villa Lucia. Napriek zraneniu si ju nenechal ujsť ani bývalý ostrovan zo Survivoru Branislav Martanovič (38). Herec Vlado Černý (71) prišiel so svojou manželkou Ivetou. Fú, to je riadna femme fatale... a to tetovanie na stehne!