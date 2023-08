Svadobný TRAPAS markizáckeho páru: OS*ATÁ nevesta!

Laura Kulhánek Chrebetová a Martin Kulhánek (Zdroj: Tv Markíza)

Mladomanželia Laura Kulhánek Chrebetová a Martin Kuhlánek, ktorých široká verejnosť registruje ako výhercov markizáckeho projektu Love Island, si pred pár dňami povedali svoje áno. Urobili tak len pred zrakmi svojich najbližších a tom, že sa schyľuje k svadbe, širšia verejnosť nemala ani poňatia. Sympatický pár sa svoj vzťah rozhodol spečatiť v magický dátum 18.8. A veľký svoj deň si navždy zapamätajú aj kvôli momentu, ktorý nikto z nich nečakal.

My sme krásnu Lauru stretli na markizáckej Media párty, kde sme ju oslovili na rozhovor. Podelila sa s nami nielen o spomienky na reality šou, kde spoznala dnes už svojho manžela Martina, no prezradila nám aj vskutku bizarný trapas, ktorý sa jej prihodil počas ich svadby. „Stala sa taká jedna srandovná vec, ktorá sa mi asi zapíše do hlavy do konca života, začala na úvod Laura pre Topky.sk a neskôr z nej vyliezol poriadny svadobný "fail".

Vlastne pred svadbou, asi to bolo nejaké dve hodinky, ma česala kaderníčka u nás doma u mojich rodičov a išla som von ešte fotiť svadobné šaty. A zrazu mi niečo pristálo na hlave a ja som si myslela, že to bol nejaký chrobák. A potom mi kameraman hovorí, že sa mi normálne na hlavu vykakal nejaký vták, takže hovorím, že snáď mi to prinesie šťastie a budeme spolu do konca života,“ zaspomínala si na vtipnú príhodu Laura, z ktorej sa na istý moment pred obradom stala doslova os*atá nevesta.

Nuž ale, ako sa hovorí, ak sa niečo také stane, vraj to prináša šťastie, a tak aj my v redakcii pevne veríme, že to tak naozaj bude a mladomanželom prajeme, nech ich láska vydrží, čo najdlhšie. To, kde sa Laura s Martinom chystajú stráviť medové týždne a ďalšie pikošky z ich spoločného života, sa už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.