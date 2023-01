Zaľúbení víťazi markizáckej šou: Po roku prišli POCHYBNOSTI... Sťahovanie zo spoločného bytu!

Slovenka Laura Chrebetová a Čech Martin Kulhánek sa dali dokopy vďaka zaľúbenej šou Love Island. Dokonca sa stali aj víťazmi celého projektu!

Pol roka po finále sa v Miláne zasnúbili a už o mesiac oznámili, že výhru minuli na kúpu spoločného bytu. „Kúpili sme si spoločný byt, v ktorom asi budeme najbližšiu dobu tráviť 90% času, pretože si ho ideme prerobiť podľa svojich predstáv. Nie je to domček, ako sme chceli, ale vravíme si, že všetko je tak, ako má byť, a keď na to bude vhodný čas, tak sa nám do cesty pripletie aj ten,” oznámila vtedy Laura na sieti Instagram.

No a dnes je už všetko inak. Pred kúpou spoločného hniezdočka Laura už bývala u Martina a hoci sa v tom čase bez problémov odsťahovala do Čiech, neskôr svoje rozhodnutie prehodnotila. „Ja som vtedy vôbec nemala pochybnosti, či to chcem urobiť alebo nie. Tie pochybnosti potom prišli až po roku,” priznala teraz pre markizácky web.

„Uvedomila som si, že mi trošku chýba asi aj tá moja rodina,” dodala Laura. A zdá sa, že Martin je rozhodnutý urobiť pre svoju lásku naozaj všetko. Najnovšie sa totiž hrdličky sťahujú zo spoločného bytu. Kúpili dom na Slovensku v blízkosti Lauriných rodičov. A tak ich čaká zariaďovanie a neskôr zrejme aj svadba...