REAKCIA Tomáša Tarra na markizácke nevesty: TRÉMA a NERVOZITA... Bolo to horšie ako štátnice!

BRATISLAVA - Už tento piatok sa diváci televízie Markíza dočkajú novej šou Ruža pre nevestu. Ženích Tomáš Tarr si bude môcť vybrať tú pravú spomedzi 18-tich krásnych žien. Nikto by ale nečakal, že práve on, so svojimi skúsenosťami pred kamerou, bude v takom obrovskom strese. Jeho prvé stretnutie s nevestami bolo pre neho horšie ako štátnice!

Už na začiatku tohto roka televízia Markíza avizovala štart legendárnej šou Nevesta pre milionára. A diváci sa konečne dočkali! Už 3. marca sa na televízne obrazovky po dlhých 17 rokoch vráti spomínaná šou, ktorá si ešte pred začatím prešla veľkými zmenami. Hneď prvou bol jej názov, ktorý po novom znie Ruža pre nevestu.

Honzíka Novotného nahradil úspešný podnikateľ žijúci v Thajsku, Tomáš Tarr. Sympatický fešák privíta v luxusnej vile v Turecku 18 krásnych žien, ktoré budú mať možnosť zabojovať o jeho srdce. Bude iba na ňom, ktorú z nich si vyberie.

Zdroj: TV Markíza

Pár mien je už známych. Medzi dievčatami sa nachádzajú aj okukané tváre, ako napríklad Beáta Rusnáková, súťažiaca z Farmy 12 či Virgínia Buberníková, ktorá skúšala v minulosti šťastie v speváckej šou SuperStar, ale aj v Miss Universe.

Keďže sa už začiatok novej šou neodkladne blíži, pri tejto príležitosti sme oslovili Tomáša a zavolali ho do redakcie Topky.sk, aby nám opísal svoje pocity z doterajšieho natáčania. Presnejšie sme zisťovali, aké bolo jeho prvé stretnutie s nevestami. Jeho odpoveď vás určite prekvapí!

Zdroj: Ján Zemiar

„Ja som bol tak nervózny, že to si neviete ani predstaviť,“ prezradil hneď na začiatku. Mnohí by to možno na neho ani nepovedali, keďže už nejaké skúsenosti pred kamerami má, nakoľko sa dlhé roky venuje modelingu. „To si človek povie, že jasné, chalan sa vie vo svete točiť, tak nebude mať problém zoznámiť sa s babami. Prvý problém je v tom, že je tam asi 200 ľudí na tom pľaci. Je tam 10 kamier, si tam vysvietený ako na futbalovom zápase, každý sa na teba pozerá, je tam úplne ticho,“ prezradil.

„Absolútna tréma, nervozita, úplne som bol vystresovaný. Tie dievčatá boli tiež vystresované, takže to bolo také vzájomné si myslím. Ale oni mne hovorili teda, že som pôsobil vyrovnane, že s tým problém nemám, ale hovorím, to bolo horšie ako štátnice. A najväčšiu trému som mal, keď sme sa už zoznámili a ja som pred nich predstúpil a mal som sa im predstaviť. To bol doslova asi najťažší moment, pretože 18 dám sa na teba pozerá a čakajú na každé jedno slovo, čo povieš,“ dodal.

Zdroj: Ján Zemiar

Diváci televízie Markíza sa majú určite na čo tešiť. Nepremeškajte štart novej romantickej šou už tento piatok 3. marca o 20:30 na Markíze. Ďalšie detaily, ktoré nám o šou Tomáš prezradil a aký názor mala jeho mama na ženy, ktoré mu boli najviac sympatické, si môžete vypočuť v rozhovore vyššie.