MIMORIADNE Muža, ktorý sa mal vyhrážať novinárke Jančkárovej, prepustili na slobodu

Informáciu o tom, že muž bol prepustený na slobodu priniesol portál TVnoviny.sk. Muža pritom len vo štvrtok (2.3.) polícia zadržala pre toto nebezpečné vyhrážanie násilím. Polícia túto akciu včera pomenovala Francesco.

"Vyšetrovateľ PZ po zadržaní podozrivej osoby túto vypočul v procesnom postavení zadržaného podozrivého a následne bez vznesenia obvinenia podozrivého prepustil zo zadržania. Podľa vedomostí Okresnej prokuratúry Bratislava I bola podozrivému políciou zaistená strelná zbraň v správnom konaní," uviedla krajská prokuratúra v Bratislave.

Vo tomto prípade podľa televízie naďalej prebiehajú procesné úkony prípravného trestného konania. Daný človek sa okrem iného dopustil aj nebezpečného vyhrážania samotnej prezidentke Zuzane Čaputovej.

Vyhrážky sa spustili minulý víkend

RTVS v nedeľu infomovala, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za vyhrážky, ktoré mailom a telefonicky dostala moderátorka Sobotných dialógov Marta Jančkárová. "V e-mailoch sa Marte Jančkárovej neznáme osoby vyhrážajú mimoriadne vulgárnym a agresívnym slovníkom fyzickou likvidáciou, mučením, hromadným znásilnením, ublížením jej rodinným príslušníkom atď.," uviedla RTVS vo svojom stanovisku.

Galéria fotiek (2) Budova RTVS

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Vulgárnosť mailov prekročila všetky hranice

Obsah výhražných e-mailov verejnoprávny telerozhlas pre ich nenávistný a vulgárny charakter nepublikoval, no na vyžiadanie a so súhlasom Jančkárovej ich poskytol médiam, ktoré oň zažiadali.

"Opľujem Ťa chrachlom Ty sviňa, opica, ty dezolátka zapredaná,"; "Zdochneš veľmi potupnou smrťou a dúfam, že to bude ešte tento rok. Buď čečenci alebo my. Ale my ťa tiež znásilníme, aj všetkých v tvojej rodine, ak nejakú máš, to sme ešte zatiaľ nezisťovali,"; "Tu je divák televízie RTVS. Chcem odkázať tej k**ve Jančkárovej nech si pripraví pi*u, rozkopeme ju, sviňu jednu."

To je len stručný výber toho, čo sa objavovalo v adresách mailov a na odkazovačoch mobilných telefónov.